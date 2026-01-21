Chồng chăm chỉ quá khiến nhiều lúc tôi khó chịu

Điều đáng nói là anh quá chăm nên cả nhà cứ để cho vợ chồng tôi làm mà không phụ giúp gì.

Tôi có anh chồng không đẹp trai nhưng giỏi, kiếm ra tiền và rất chăm lo cho gia đình, vợ con. Thực sự anh là một người đàn ông chăm chỉ, chịu khó nhưng chính điều đó khiến tôi nhiều lúc khó chịu. Mỗi lần tôi về quê nội, nhà có cơm nước cỗ bàn anh đều lao vào làm, làm rất chăm chỉ và nhiệt tình. Ăn cơm xong anh cũng là người chủ động dọn rửa, xếp bát vào máy dưới bát.

Điều đáng nói là anh quá chăm nên cả nhà cứ để cho vợ chồng tôi làm mà không phụ giúp gì. Thôi bố mẹ già rồi tôi không nói làm gì, thế nhưng cứ có việc là chị chồng kêu bận, không ra sớm phụ được. Ăn xong, mọi người cũng cứ ngồi ì đó, không có ý định dọn, chỉ có vợ chồng tôi đứng lên dọn, mọi người cứ ngồi chơi uống nước. Tôi thắc mắc với chồng là sao ăn xong không thấy chị dọn cùng. Chồng chỉ kêu chắc chị quen ngày trước có con nhỏ ăn xong không phải dọn nên thế.

Có lần, cả nhà tôi về chuẩn bị cho chị chồng nói chuyện người lớn, hồi đó con tôi mới khoảng 5 tháng tuổi. Lúc ngủ trưa dậy, mẹ chồng bảo vợ chồng tranh thủ con ngủ thì đi rửa bát đũa để mai đón nhà trai tới nói chuyện người lớn. Trong khi vợ chồng tôi ngồi rửa bát đũa, mẹ chồng với chị chồng nhổ tóc sâu cho nhau. Vợ chồng tôi cứ hì hục rửa cho xong 5 mâm bát đũa trong thời tiết lạnh cóng tay. Chồng tôi luôn kiểu ngoan, nghe lời đến phát bực, mọi người bảo gì làm đấy mà không biết từ chối, khiến tôi cũng thấy bị ấm ức theo.

Mẹ đẻ tôi khuyên thôi thi thoảng về nhà chồng, con làm một tí cũng không sao. Chồng con ở với con cả đời, về có mấy hôm không có vấn đề gì, chịu khó con ạ. Tôi nghĩ lại vẫn ấm ức, sao không phải tất cả cùng dọn dẹp, cái gì cũng dồn cho vợ chồng tôi vậy? Không biết có phải tôi quá sân si, tiêu chuẩn kép? Ở nhà, tôi muốn chồng dọn dẹp phụ vợ nhưng khi về quê tôi chỉ muốn chồng ra dáng trụ cột trong nhà. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hiền Hòa