Chồng cầu cứu bác sĩ vì 'không đáp ứng' được vợ

Người đàn ông 41 tuổi tìm đến bác sĩ nam khoa vì lo ngại suy giảm sinh lý khi không theo kịp nhu cầu của vợ, song nguyên nhân được xác định chủ yếu đến từ căng thẳng tâm lý kéo dài.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết bệnh nhân đến khám trong tình trạng mệt mỏi, lo lắng, bởi vợ anh sau tuổi 38 có nhu cầu gần gũi cao hơn trước và thường chủ động. Ban đầu, điều này khiến anh thấy hào hứng, nhưng chỉ sau vài tháng, áp lực công việc, lịch làm dày đặc và thiếu ngủ khiến anh dần "đuối sức".

Mỗi khi vợ chủ động, anh lại lo mình không đáp ứng được, dẫn đến giảm ham muốn rõ rệt. Nghi ngờ bản thân gặp vấn đề sinh lý, anh tìm đến bác sĩ. Tuy nhiên, kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy các chỉ số hormone và chức năng sinh lý đều trong giới hạn bình thường, không ghi nhận rối loạn thực thể.

Theo bác sĩ Trà Anh Duy, đây là trường hợp suy giảm ham muốn do stress và lo âu kéo dài, không phải rối loạn sinh lý. Khi người đàn ông liên tục lo lắng về khả năng đáp ứng, áp lực tâm lý sẽ khiến ham muốn và sự tập trung vào sự thân mật giảm dần. Càng lo, tình trạng càng dễ nặng hơn.

Bác sĩ cũng cho rằng việc phụ nữ có nhu cầu tình dục cao hơn ở một số giai đoạn là hoàn toàn bình thường, liên quan đến hormone, sức khỏe và trạng thái tinh thần. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội Việt Nam, điều này vẫn thường bị xem là "nhạy cảm", khiến cả vợ lẫn chồng lúng túng khi đối diện. Trái với định kiến nam giới luôn là người chủ động, thực tế không ít gia đình rơi vào tình huống người chồng mới là người chịu áp lực.

Sự chênh lệch ham muốn, theo chuyên gia, không phản ánh tình cảm mà thường đến từ khác biệt nhịp sinh học, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt và sức khỏe tinh thần. Khi hai người không trao đổi cởi mở, người có nhu cầu thấp dễ cảm thấy tội lỗi, còn người có nhu cầu cao lại thấy bị từ chối, từ đó nảy sinh căng thẳng và hiểu lầm.

Với trường hợp trên, bác sĩ khuyến nghị điều chỉnh lối sống, cải thiện giấc ngủ, giảm công việc buổi tối, duy trì vận động nhẹ và đặc biệt là trao đổi thẳng thắn với vợ để tìm nhịp sinh hoạt phù hợp cho cả hai. Sau khoảng hai tháng, tình trạng cải thiện rõ rệt, tâm lý thoải mái hơn và đời sống vợ chồng dần trở lại hài hòa.

Bác sĩ khuyến cáo khi gặp khó khăn trong đời sống chăn gối, nam giới không nên vội cho rằng mình mắc bệnh hay âm thầm chịu đựng. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân nằm ở stress và áp lực tâm lý, có thể cải thiện hiệu quả bằng thay đổi lối sống và giao tiếp, thay vì can thiệp bằng thuốc. Cặp đôi chỉ cần điều chỉnh nhịp sinh hoạt sao cho phù hợp, tránh tạo áp lực cho người kia. Ngược lại, nếu người chồng suy giảm ham muốn kéo dài, kèm theo mệt mỏi, ngủ kém, giảm tập trung... thì có thể cần kiểm tra testosterone hoặc đánh giá stress.

Lê Phương