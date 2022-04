Chồng cặp với tình cũ bảy năm mà tôi không biết

Tầm này năm trước, sau khoảng thời gian cách ly vì dịch để về với gia đình, tôi vô tình thấy những tin nhắn của chồng với tình cũ.

Nội dung là hỏi thăm, tâm sự về những việc trong cuộc sống, có đoạn anh nói văn vở yêu đương. Tôi làm ầm lên, bảo đã đem lòng yêu người khác thì sẽ trả tự do cho anh và tự nuôi dưỡng con cái. Tôi thuộc típ phụ nữ độc lập, lấy anh vì yêu chứ không phải vì vật chất. Sau cưới, tôi trợ giúp anh rất nhiều, vợ chồng cùng gây dựng được sự nghiệp và tài sản khá tốt.

Sau chuyện đó, tôi làm đơn và nói anh ký. Tài sản tôi không tranh chấp và sẽ nuôi dưỡng con tốt. Ngày sau đó anh không dám đi làm vì sợ tôi làm điều dại dột, như kiểu canh chừng tôi. Tôi gọi cho người phụ nữ kia, cô ta nhắn tin xin lỗi và thừa nhận vì tin chồng tôi nên mới nhắn tin qua lại và làm vậy là sai, hứa chấm dứt. Chồng thú nhận đã quan hệ với cô ta sau khi lấy tôi. Nói thêm, tôi và anh yêu nhau từ thời học sinh, cưới anh năm tôi 20 tuổi. Tôi và anh là người đầu tiên của nhau.

Chồng quỳ xin tôi tha thứ cho sai lầm của anh, anh bảo đó là quá khứ nhơ nhuốc không muốn nhớ tới. Giờ tôi phát hiện ra tin nhắn rồi, anh muốn nói sự thật đã giấu bảy năm qua, mỗi năm anh đi cà phê với tình cũ một, hai lần và xảy ra chuyện đó. Tôi tạm tin vì vợ chồng làm gần nhau, biết lịch của nhau. Ngoài ra anh không chơi bời nhậu nhẹt nhiều, đi làm về chăm con nên trong những năm đó tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Tôi không phải típ phụ nữ dễ tin nhưng thấy anh rất tốt với gia đình mình. Những năm tháng ở chung, anh là người chồng tốt, phụ tôi việc nhà và chăm con cái. Chúng tôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau, anh lên lịch làm sinh nhật tôi ở nơi đi du lịch, rất chu toàn.

Lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ. Sau một năm, tôi dùng vài sim rác thử anh, anh nhắn với cô kia rằng quá khứ ai cũng có sai lầm, sai thì phải sửa, đừng liên lạc với anh nữa. Thật ra vợ chồng tôi không giấu mật khẩu gì, có thể tự do dùng tài khoản của nhau. Có lần vợ chồng gây gổ do tôi nhớ lại chuyện cũ rồi cay cú, anh mất kiểm soát đập điện thoại, đập đồ, điều mà trong từng ấy năm chung sống chưa bao giờ xảy ra. Tôi điên lên đòi ly dị do không thể quên chuyện cũ. Tôi không cao cả để tha thứ và chọn cách ra đi. Anh lại năn nỉ, dùng mọi cách làm tôi vui, viết cam kết, xin lỗi, về nhà đúng giờ, ân cần với tôi. Anh xin cơ hội làm lại cuộc đời sau sai lầm đó, không muốn mất tôi và con, anh rất yêu con.

Sau thời gian tôi cũng nguôi ngoai, vẫn yêu chồng và quan tâm chăm sóc anh. Tôi không muốn nhớ tới chuyện cũ nhưng trong lòng khó hiểu. Tôi biết từ đó đến giờ một năm trôi qua, chồng hoàn toàn chấm dứt với tình cũ, còn tôi chẳng buông bỏ để hoàn toàn tin anh lần nữa. Về người phụ nữ kia, tôi không đánh ghen ầm ĩ vì chồng nói chuyện đó xảy ra hai, ba năm trước rồi, anh cũng biết sai và muốn chấm dứt. Người kia cũng nói còn yêu chồng tôi, đó là mối tình từ những năm cấp ba, nhưng giờ tôi biết rồi cô ấy hứa sẽ chấm dứt và đã xin lỗi tôi. Tôi không chửi, không mạt sát người phụ nữ đó, chỉ nói chuyện và cô ta đã khóc, nói rằng làm tổn thương tôi rồi.

Tôi thấy mình quá bình thản với mọi chuyện nhưng thực sự vết thương lòng chưa lành. Tôi không thể đối diện cái sai đó một cách thẳng thắn, muốn trốn tránh nó vì khi nhớ lại thấy tổn thương vô cùng. Tôi phải làm sao? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi?

Duyên

