Chồng ca nương Kiều Anh đóng MV

Doanh nhân Đặng Văn Quỳnh, chồng ca nương Kiều Anh, diễn xuất cùng vợ trong MV "Nhả vía".

Ca nương Kiều Anh cho biết để chồng xuất hiện trong phân cảnh quan trọng nhất với ngụ ý anh là điểm tựa và ủng hộ cô hết mình trong mọi quyết định của cuộc sống, sự nghiệp.

MV "Nhả vía" - ca nương Kiều Anh MV "Nhả vía" - Kiều Anh - Pháo, phát tối 11/3. Video: Nhân vật cung cấp

Từ khi kết hôn năm 2015, ca nương ít hoạt động âm nhạc, tập trung chăm sóc chồng con. Năm 2024, Kiều Anh nhận lời tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió. Khi ca sĩ xa nhà nhiều tháng để quay show, bạn đời thay cô chăm sóc, dạy hai con học hành. Anh cũng đưa các bé từ Hà Nội vào TP HCM thăm, hỗ trợ tinh thần cho vợ.

MV còn có sự tham gia của dàn sao: BB Trần, Quỳnh Anh Shyn, Muội, Ngọc Thanh Tâm và Phùng Khánh Linh. Nội dung video xây dựng với màu sắc dân gian, kỳ ảo. Trong đó, ca nương Kiều Anh thu thập những điều tốt đẹp, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan đến khắp nơi.

Vợ chồng ca nương Kiều Anh trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhả vía do bộ đôi Tiên Cookie - Phạm Thanh Hà sáng tác, hòa âm phối khí theo thể loại pop dance. Theo Tiên Cookie, Kiều Anh là nghệ sĩ có bản sắc rõ rệt trong dòng nhạc dân gian truyền thống, đặc biệt là ca trù, đồng thời kết nối gần gũi với khán giả trẻ. Điều này gợi cho cô và Phạm Thanh Hà ý tưởng tìm chất liệu âm nhạc giao thoa giữa truyền thống và đương đại.

Kiều Anh, 31 tuổi, sinh ra trong gia đình có truyền thống ca trù ở Hà Nội. Từ nhỏ, cô sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Năm sáu tuổi, Kiều Anh bắt đầu học ca trù bài bản và trở thành ca nương ở tuổi 20. Người đẹp từng gây chú ý tại The Voice 2015 với bài hát Rơi. Cùng năm, ca sĩ kết hôn với Đặng Văn Quỳnh - cháu ngoại của phó giáo sư Văn Như Cương.

Hoàng Dung