Chồng bỏ vợ lại cùng ma túy khi bị cảnh sát truy bắt

Nghệ AnBị cảnh sát chặn xe kiểm tra, Lương Văn Thuận tăng ga bỏ chạy, khi ngã xe đã bỏ lại vợ cùng số ma túy trên đường, trốn suốt một năm.

Ngày 16/3, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Thuận 20 năm tù và vợ là Pay Thị Ngoạn, 33 tuổi, cùng trú xã Hùng Chân, 12 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại tòa, vợ chồng Thuận nói hối hận, mong được tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm. HĐXX đánh giá hành vi của hai bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo Thuận và Ngoạn tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, ngày 29/12/2024, Thuận yêu cầu vợ đưa 25 triệu đồng để mua ma túy về bán kiếm lời. Anh ta lên xã Mường Quàng (trước đây thuộc huyện Quế Phong) mua hồng phiến và heroin hết 21 triệu đồng, rồi gọi điện cho Ngoạn chạy xe máy lên đón.

Thuận sau đó giao ma túy cho vợ cầm, còn mình lái xe chở về. Sáng hôm sau, khi đi qua xã Hùng Chân, thấy cảnh sát đứng phía trước ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Thuận tăng ga bỏ chạy. Đi được khoảng 100 m, cả hai ngã xe. Thuận chạy bộ tẩu thoát, để Ngoạn bị bắt cùng số ma túy.

Trong lúc bỏ chạy, Thuận nói vợ ném ma túy cho mình nhưng bị truy đuổi nên không kịp lấy. Thuận bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã, tháng 12/2025 bị bắt.

Đức Hùng