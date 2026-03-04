Chồng biệt tích 15 năm bỗng trở về khi tôi vừa tái hôn, giờ phải làm gì?

Chồng tôi bỏ nhà đi biệt tích hơn 15 năm không rõ lý do và không có tin tức. Tòa án tuyên bố anh đã chết theo quy định của pháp luật.

Tài sản chung của tôi và chồng chưa được chia. Sau đó, do con cái nhiều lần khuyên nhủ, động viên, tôi tìm được người muốn cùng đỡ đần cuộc sống, nên quyết định tái hôn.

Năm trước, chồng cũ tôi đột ngột trở về như trong phim. Anh nói đi biệt tích trong thời gian qua là do bị tai nạn nặng, dẫn đến suy giảm trí nhớ, nay qua nhiều đơn vị giúp đỡ, anh mới biết để tìm được về nhà.

Trước tình cảnh này, cả tôi, chồng cũ và chồng hiện tại đều bối rối. Chúng tôi không biết quan hệ hôn nhân và tài sản của tôi và chồng cũ sẽ được giải quyết như thế nào?

Tôi xin được luật sư tư vấn và cảm ơn.

Độc giả Hồng Thanh

>>Luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn