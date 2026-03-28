Chồng bắt tôi đi theo dõi bồ của anh vào khách sạn

Mượn tiền xong không bao lâu, anh lại quay về nhờ tìm người theo dõi hộ cô người yêu vào khách sạn với ai.

Câu chuyện tâm sự dưới đây không phải tôi cần một lời khuyên mà chỉ muốn nói với những người làm vợ, đừng bao giờ tin tưởng quá nhiều vào chồng mình bởi xã hội bây giờ quá nhiều cám dỗ, cũng đừng bao giờ tin vào lời của người thứ 3 nói, bởi họ có nói gì cũng toàn lời giả dối. Tôi 37 tuổi, chồng 39 tuổi, quen nhau 6 năm mới cưới, con gái nay 7 tuổi. Vợ chồng tôi vào Nam lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau hai năm cũng có ngôi nhà khá đẹp.

Chồng tôi không có tính lãng mạn, quen và ở với nhau bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ anh tặng tôi bó hoa nào, chưa từng nắm tay nhau ngoài đường. Chưa bao giờ tôi biết được cái cảm giác cầm tiền lương của chồng trong tay. Anh lấy lý do tiền làm ra phải trả nợ, tiền của tôi để lo sinh hoạt hàng ngày và tiền học cho con.

Hàng ngày đi làm về tôi làm mọi việc, anh chỉ ngồi đó chơi game. Khi nào tôi dọn cơm xong thì anh ăn, ngày nào ăn trễ anh lại cằn nhằn, đôi lúc tôi nghĩ mình giống ôsin, cũng muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi nghĩ lại, chuyện đâu có gì lớn, cứ nhịn cho qua, con người được cái này sẽ mất cái kia chứ chẳng ai hoàn hảo. Tôi luôn nghĩ đàn ông không có tính này sẽ có tính khác, chồng tôi được cái không có tính trăng hoa.

Thế rồi một ngày đẹp trời, tôi lại phát hiện ra anh có gì đó khác lắm. Anh hay cáu gắt, không bao giờ rời tay khỏi điện thoại. Tôi vui vui nên hỏi đùa: "Nay anh có bồ à". Câu đùa đó được đáp lại bằng một câu quá thật, thật đến nỗi tôi thấy chồng quá bản lĩnh. Anh bảo có người yêu, thương anh ta nhiều lắm, cô ấy có thai, thôi mình chia tay em nhé.

Câu chuyện đến quá bất ngờ, tôi khóc cả đêm, nằm tâm sự với chồng để hỏi mình đã làm sai chuyện gì mà bị anh đối xử như vậy. Bắt đầu từ ngày đó tôi thay đổi bản thân, nghĩ chắc mình không đẹp hay trong mắt chồng, mình đã cũ, muốn thay đổi cho mới, dù trong công ty tôi cũng được xem là hoa khôi. Tôi bắt đầu đối diện với sự thật, nói chồng rằng mình chấp nhận nuôi con riêng của anh, biết người con gái anh đang quen không chỉ quen mình anh mà còn lên giường với trăm người đàn ông khác, tin anh chỉ bị say nắng. Tôi chăm sóc, quan tâm anh nhiều hơn và không trách móc một lời. Thế nhưng mọi thứ tôi dành cho anh dường như không đủ với một con người muốn nhận chứ không bao giờ muốn cho đi như anh

Đỉnh điểm là dịp tết cách đây hai năm, khi gia đình tôi về quê, anh để tôi ở nhà rồi chở con đi với con của người yêu. Tôi không nhịn nữa, nói cho ba mẹ chồng biết. Đứng trước gia đình, anh nói giữa mình và người con gái đó chỉ là bạn bè, không có chuyện có thai gì hết, chỉ là anh dựng chuyện lên thôi. Qua tết, tôi liên lạc với người yêu anh để nói chuyện. Cô ta cũng nói họ chỉ là bạn bè. Cô ta một lần đổ vỡ nên rất hiểu, không làm gì có lỗi với tôi và luôn mong gia đình tôi hạnh phúc. Tôi tin người một lần đổ vỡ gia đình như cô ta để níu kéo cuộc hôn nhân của mình

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, anh ngày nào cũng gây chuyện, bắt tôi phải chia tay, không muốn sống với tôi nữa. Tôi cũng chấp nhận với điều kiện phải giao căn nhà đang ở cho tôi. Anh đồng ý và dọn ra ngoài ở. Vậy mà tôi nào có được yên khi năm bữa nửa tháng anh lại quay về hỏi mượn tiền tôi. Anh bảo làm ăn thua lỗ, nợ nhiều. Tôi vì tình nghĩa vợ chồng nên mượn hộ anh. Mượn xong không bao lâu anh lại quay về nhờ tìm người theo dõi hộ cô người yêu vào khách sạn với ai. Vậy mà tôi cũng làm, dù lúc đó tôi và anh còn là vợ chồng. Cô ta đi khách sạn với ai, tôi chụp hình gửi anh hết. Các bạn đọc đến đây chắc nghĩ tôi bị điên, giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng điên thật.

Cái gì đến cũng đến, tôi và anh đưa nhau ra tòa. Anh tự do về với người tình, còn tôi đi du lịch khắp nơi, gặp được nhiều bạn mới. Với ngoại hình ưa nhìn, tôi có nhiều người để ý. Dịp lễ tôi mời bạn bè về nhà chơi, vô tình sao hôm ấy anh cũng về nhà. Thấy trai gái trong nhà mình, anh không vào mà nhắn tin chửi tôi vô cùng thậm tệ, chưa gì đã dẫn trai về nhà ngủ. Tôi không nói gì, anh lại khủng bố tôi hơn. Anh bắt đầu nói hận đàn bà, suốt đời này chẳng tin ai. Tôi biết anh đã bị người đàn bà đó bỏ nên không muốn chọc thêm vào nỗi đau của anh. Anh chửi, nhục mạ tôi đủ điều, xong lại quay về hỏi mượn tiền. Tôi nghĩ người đàn ông xem cái tôi của mình cao như anh mà quay về hỏi mượn tiền tôi thì xem như anh đã đi vào bước đường cùng.

Anh bỏ tôi thì người khác sẽ bỏ anh, đó là cách tôi tự an ủi mình. Thực tế sau bao ngày cãi nhau, anh vẫn quay lại với người phụ nữ ấy. Cô ta có quá nhiều chiêu mà chị em chúng tôi có xách dép chạy theo cũng không kịp. Cô ta lên mạng xã hội tỏ ra đáng thương để ai cũng thông cảm, quan tâm. Trong khi thực tế cô ta ôm đồ vào trong này tìm gặp và ở với chồng tôi. Cô ta có một đứa con trai bị bệnh nhưng vẫn vào Nam sống cùng người tình. Đôi khi nghĩ lại, tôi vẫn căm hận người từng là chồng mình, người đã mang cho tôi quá nhiều khổ đau. Làm sao để tôi quên được những đau khổ trong quá khứ. Mong được các bạn chia sẻ.

Quỳnh Nhi