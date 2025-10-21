Chồng bảo tôi không đứng đắn khi rủ người kém tuổi về nhà hát karaoke

Ngoài ra, mấy năm trước có người nhắn trêu ghẹo tôi, chồng thấy vậy đập điện thoại và ném quần áo của tôi đi.

Tôi 45 tuổi, lấy chồng hơn 20 năm qua mai mối của bạn. Chồng hơn tôi 3 tuổi, cũng làm trong ngành giáo dục. Thật lòng mà nói, chồng rất yêu tôi. Tôi đến với anh khi vừa chia tay người yêu. Với suy nghĩ là con gái nên lấy người yêu mình, sau một thời gian ngắn tìm hiểu, chúng tôi đã kết hôn. Anh chịu khó, tu chí làm ăn. Anh làm bất cứ việc gì, miễn là có tiền. Ngoài việc trường lớp, anh còn chịu khó làm thêm những việc khác. Anh không rượu chè, không đàn đúm, chẳng chơi bời gì. Ở nhà tôi nấu gì anh ăn đó. Tôi mua quần áo thế nào anh mặc vậy. Bên cạnh ưu điểm, hạn chế lớn nhất của anh là keo kiệt và hay ghen.

Sau khi chúng tôi cưới, anh phấn đấu đi học quản lý nên tiền làm ra chỉ đủ để anh đi học. Nhờ bố mẹ và anh em bên ngoại giúp đỡ, chỉ 5 năm sau cưới, dù anh đi học chúng tôi vẫn xây được ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Anh chị em nhà tôi luôn quan tâm đến gia đình tôi; từ sinh nhật con gái tôi đến con trai lớn tôi học đại học, anh chị em đều lo chu đáo. Con trai tôi học đại học, ăn ở đều ở nhà anh trai tôi. Vậy mà chồng tôi chẳng bao giờ chủ động gửi tiền cho anh vợ, thực tế nếu có gửi anh tôi cũng chẳng lấy. Cuối tuần về bên ngoại, chồng cũng chẳng bao giờ mua gì biếu bố mẹ tôi. Tôi kho cá hay gửi rau cho anh trai, em chồng lại tỏ ra khó chịu, bảo tôi chỉ chăm chăm biếu bên ngoại.

Tôi may mắn có chiều cao, khuôn mặt ưa nhìn và giọng hát tạm ổn. Mấy năm trước có người đàn ông nhắn tin trêu ghẹo tôi, thấy vậy chồng đập điện thoại và ném quần áo của tôi đi. Mới chỉ nghe người ta đồn tôi cặp bồ, chồng đã đến nhà người đàn ông kia để nói chuyện, rồi bị người ta vác dao đuổi ra khỏi nhà. Tôi lập đồng thời 5 tài khoản mạng xã hội, chồng và anh chị em nhà chồng cũng khó chịu về điều này. Tôi tham gia nhóm hát, mời cậu bạn kém tuổi về nhà hát giao lưu, chồng cho rằng tôi không đứng đắn.

Trong nhóm có nhiều người khen tôi xinh và hát hay, vài người còn nhận tôi là em gái, có người nhận tôi là em kết nghĩa. Vì phép lịch sự tôi cũng gọi những người đó là anh trai, anh kết nghĩa, anh cả và xưng với họ là em út, em gái. Họ trêu đùa là yêu tôi, nhớ tôi, tôi cũng đùa lại thế. Chỉ có vậy mà chồng khó chịu ra mặt, bắt đầu kiểm soát tôi. Tôi đi đâu anh cũng hỏi bằng được. Anh đi khỏi nhà là gọi điện xem tôi đang làm gì. Tôi giờ 46 tuổi rồi, đâu phải trẻ con mà anh kiểm soát chặt chẽ thế. Tôi nên làm gì đây.

Hoài Phương