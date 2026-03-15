Chồng bảo tìm người khác là bình thường vì tôi không 'chiều' được anh

Tôi và chồng kết hôn được hơn ba năm, có một con nhỏ. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi mang thai. Khoảng những tháng giữa và cuối thai kỳ, tôi hay đau lưng và mệt mỏi, lúc nào cũng chỉ muốn nghỉ ngơi nên hay giữ khoảng cách với chồng. Nhiều khi anh muốn gần gũi, tôi lại né tránh vì mệt, không hứng thú và lo cho em bé. Sau này, khi phát hiện chồng ngoại tình, anh nói thẳng lý do là vì thời gian tôi mang bầu không cho anh đụng vào người. Anh bảo ôm hôn tôi cũng né, trong khi anh là đàn ông, vẫn có nhu cầu sinh lý. Theo lời anh, khi vợ không giải quyết được thì anh tìm người khác là chuyện "bình thường".

Anh còn nói thêm rằng dù có quan hệ bên ngoài nhưng mỗi tháng anh vẫn đưa lương về cho vợ, vẫn lo cho gia đình nên tôi "không thiếu gì cả". Trong suy nghĩ của anh, việc anh ra ngoài chỉ là giải quyết nhu cầu, còn trách nhiệm với gia đình anh vẫn làm đầy đủ. Có lần anh còn so sánh rằng nhiều phụ nữ mang bầu vẫn chiều chồng bình thường, còn tôi cứ tránh né nên mới dẫn đến chuyện này. Thời gian tôi ở cữ, chủ yếu ở trong phòng chăm con, anh đi ra ngoài nhiều hơn, theo anh đó cũng là điều dễ hiểu.

Nghe những lời đó, tôi thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Với tôi, mang thai và sinh con vốn là giai đoạn rất nhạy cảm. Tôi từng nghĩ lúc đó người chồng sẽ hiểu và chia sẻ với vợ nhiều hơn. Nhưng trong suy nghĩ của chồng tôi, đó lại là lý do khiến anh tìm đến người phụ nữ khác. Đến giờ tôi vẫn chưa biết nên nhìn nhận chuyện này ra sao. Nếu đó là suy nghĩ thật của anh về hôn nhân, tôi thấy khó mà chấp nhận. Liệu tôi có nên tha thứ và cho anh cơ hội như mọi người xung quanh khuyên nhủ không? Mong nhận được lời khuyên từ các độc giả.

Bích Thảo