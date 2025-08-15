Chồng bảo phải sống đúng ý thì anh mới khiến cha mẹ vợ vui

Tình cảm tôi dành cho chồng chết dần theo thời gian, cùng những lời trách móc, sự thiếu tôn trọng cha mẹ tôi.

Tôi lấy chồng ba năm, con trai hai tuổi. Chúng tôi yêu và cưới dù gia đình, bạn bè tôi không ai ủng hộ. Lúc đó tôi 27 tuổi, chỉ nghĩ đến chuyện lấy chồng chứ chưa suy nghĩ sâu xa. Gia đình lo ngại cho tương lai của tôi vì anh chưa có công việc ổn định, không chí hướng, gia cảnh nghèo. Gia đình anh, cha mất sớm, mẹ một mình nuôi hai anh em ăn học. Chồng tôi học đại học nhưng bỏ dở, đến giờ vẫn chưa lấy bằng, lại nợ nần nhiều. Vì vậy, cha mẹ tôi không quý anh ngay từ đầu.

Cuộc sống sau hôn nhân không màu hồng như tôi nghĩ. Khi tôi mang bầu, lại nghén nặng, chồng không có việc làm, kinh tế bế tắc, bao nhiêu vàng cưới đều bán để trả nợ cho anh. Chồng tôi gia trưởng, luôn bảo: "Lấy chồng thì phải lo cho nhà chồng trước, lo tốt cho bên nội thì anh mới lo lại cho bên ngoại". Áp lực "cơm áo gạo tiền" khiến cuộc sống chúng tôi càng ngột ngạt.

Chồng biết tôi từng có người yêu cũ và cấm tôi liên lạc. Tôi tuân theo nhưng sinh nhật tôi, anh ấy nhắn tin chúc mừng, tôi chỉ nhắn lại cảm ơn cho lịch sự. Chồng biết chuyện liền dằn vặt, bảo tôi không tôn trọng anh, mất hết niềm tin và còn gọi điện cho cha tôi để nói xấu tôi. Tôi xin lỗi nhưng anh nói: "Sau này anh đi làm xa, ai biết em sẽ làm gì nữa". Tôi vốn ghét nhất chuyện ngoại tình nên chỉ nghĩ đó là phép lịch sự, nhưng chồng vẫn thỉnh thoảng nhắc lại chuyện cũ.

Mâu thuẫn giữa anh và cha mẹ tôi cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều. Khi tôi sinh được một tháng, cha mẹ tôi sang thăm (nhà cách nhau 30 km) và ở lại ăn cơm. Cha tôi tính hay nói nhiều khi uống rượu, hôm đó có vài bác hàng xóm đến ăn cùng, cha tôi chỉ nói chuyện thương con gái vì nhà tôi toàn con gái. Chồng nghe thế thì cho rằng cha tôi "nói đểu", bảo tôi nhắc cha dừng lại. Tôi thấy cha nói bình thường, không có ý gì, nên bảo chồng cứ để ông nói. Không được, anh vào thẳng bảo cha tôi dừng, cha tôi bực nên chửi lại.

Hôm đó, tôi thương cha mẹ lắm, vất vả đi xa thăm con cháu mà nhận lại là sự thiếu tôn trọng từ chồng. Từ đó, tình cảm tôi dành cho chồng nhạt dần. Tôi tin cha mẹ dù sai thì mình vẫn phải tôn trọng. Chồng không hiểu, luôn cho rằng cha tôi không thương tôi. Vì thương con, sợ con không có cha sẽ bị bạn bè chê cười, tôi nhẫn nhịn. Chồng bảo tôi chỉ biết lo cho bên ngoại, không biết nghĩ cho bên nội. Nhưng cha mẹ nuôi tôi hơn 25 năm, tôi chưa trả ơn được gì. Bên nội từ ngày tôi về làm dâu chưa ai trách móc gì tôi, nhưng chồng luôn bảo tôi sống giả tạo.

Nhẫn cưới mẹ chồng trao, tôi cũng trả lại vì bà vay tiền mua máy tính cho anh đi làm, vàng cưới tôi bán trả nợ cho chồng. Tiền sinh con được 40 triệu đồng, tôi trả nợ ngân hàng 23 triệu đồng cho anh, rồi nói trả cha tôi 5 triệu đồng vì chiếc xe máy tôi đi là cha mua (giá 22 triệu đồng). Anh bảo tôi ích kỷ, chỉ lo cho bên ngoại, trong khi bên nội vẫn khó khăn.

Có lần tôi giả vờ ngủ, nghe anh nói với mẹ rằng tôi không vừa. Lúc ở cữ, tôi đã nhiều lần ôm con khóc, thương cho con nếu phải sống trong gia đình thiếu tình thương. Dù chồng nhiều lần đòi ly hôn, tôi vẫn cố nhịn. Giờ con trai tôi gửi bên ngoại, chồng không hỏi thăm, cũng không cảm ơn. Tôi bảo anh gọi ông bà ngoại cho vui, anh nói: "Ông bà không tôn trọng anh thì anh không gọi". Tôi nghĩ, con cái phải tôn trọng cha mẹ trước thì cha mẹ mới tôn trọng lại. Sự hy sinh của tôi không được đáp trả. Tình cảm tôi dành cho chồng chết dần theo thời gian, cùng những lời trách móc, sự thiếu tôn trọng cha mẹ tôi. Tôi có thể chịu khổ, chỉ mong chồng làm cha mẹ tôi vui, nhưng anh lại bảo tôi phải sống "đúng ý" anh thì anh mới làm vậy.

Giờ đây, anh vẫn nhắc chuyện cũ, nói hết tin tưởng, hết tôn trọng, chỉ "tồn tại" bên tôi chứ không "sống" cùng. Anh bảo tôi không xứng đáng làm vợ. Tôi đã viết đơn ly hôn nhưng nghĩ đến tương lai của con, không biết phải làm sao. Ở nhà ngoại, con thường xuyên gọi tên bố. Tôi phải làm gì bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Quỳnh Hoa