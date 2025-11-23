Chồng bảo bận đi làm nên chưa đăng ký kết hôn với tôi

Đến giờ tôi cũng không hiểu sao có thể cưới và sống chung với nhau được đến hôm nay, hơn một năm.

Tôi 28 tuổi, làm kế toán ở một công ty gia đình. Anh 36 tuổi, làm nghề điều xe giao hàng. Chúng tôi quen nhau thông qua giới thiệu của sếp tôi, sếp tôi là chú ruột của anh. Tôi biết anh từng có một đời vợ, anh bị vợ phản bội, cộng thêm phát hiện đứa con mình đang nuôi là của người khác. Chúng tôi quen nhau do giới thiệu nhưng lấy nhau do tự nguyện. Đến giờ tôi cũng không hiểu sao có thể cưới và sống chung với nhau được đến hôm nay, hơn một năm. Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, lý do chồng đưa ra là đi làm nên không có thời gian.

Tôi khá trẻ con, sôi nổi, nói chuyện cộc cằn. Tôi nóng tính, khi có việc không bình tĩnh giấu cảm xúc được, cơn nóng từ đâu tràn đến, bức xúc phải nói ra ngay. Tính chồng tôi khỏi bàn cãi, lì lợm, cộc cằn và gia trưởng, ý muốn đặt tôi ở đâu thì tôi phải ngoan và vâng lời ngồi đó. Chúng tôi đã xảy ra không ít cãi vã, có lẽ mức độ nhiều so với một đôi vợ chồng son, một tuần một trận nhỏ, hai tuần một trận lớn, chưa bao giờ bình yên sống qua được một tháng.

Lý do cãi nhau rất nhiều, đa phần do chồng tôi đi nhậu nhiều. Chồng dùng từ khá nặng nề để chửi tôi, tôi không thích nhưng khuyên mãi anh không nghe. Trong mỗi cuộc cãi nhau, chồng tôi chưa bao giờ làm hòa trước, tôi không chịu nổi không khí gia đình căng thẳng nên phải xuống nước. Thực sự trong lòng tôi chán lắm, chỉ muốn bỏ đi luôn. Tôi muốn thoát ra khỏi tình trạng này, phải làm sao đây?

Hồng Hạnh