Chồng 50 tuổi bắt hai ngày gần gũi một lần, kể cả khi tôi ốm

Tôi 50 tuổi, chồng bẳng tuổi, lấy nhau gần 20 năm. Tôi băn khoăn nhất là nhu cầu tình dục của chồng rất cao, dù đã 50 tuổi nhưng cách một ngày anh phải gần gũi vợ một lần. Công việc có mệt đến đâu, có buồn ngủ rã rời thì chuyện đó anh cũng không hề bỏ qua. Trước đây hầu như ngày nào anh cũng đòi hỏi, thậm chí có ngày đến hai lần. Lúc đó đối với tôi chuyện ấy thật kinh khủng, anh làm tôi thấy sợ chuyện chăn gối. Sau này anh giảm tần suất xuống hai ngày một lần nên tôi đỡ áp lực hơn.

Anh đòi hỏi là phải được đáp ứng, không bao giờ quan tâm tôi muốn hay không. Kể cả khi tôi bị ốm, chưa bao giờ anh chịu nhịn chuyện đó. Trong đầu anh có lẽ luôn nghĩ đến chuyện đó, nếu tôi tỏ thái độ không muốn là anh chửi bới, ghen tuông. Tôi lo một vài năm nữa, khi không thể đáp ứng được nhu cầu của anh, trong khi anh vẫn ham muốn nhiều như vậy, cuộc sống của mình sẽ mệt mỏi biết nhường nào. Có ai bị rơi vào hoàn cảnh giống tôi không?

