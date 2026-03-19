Chồn túi lẩn giữa thú bông tại cửa hàng lưu niệm Australia

Con chồn túi ẩn mình giữa khu trưng bày thú nhồi bông trong cửa hàng đồ lưu niệm ở sân bay Tasmania, trước khi bị một khách hàng phát hiện.

Video được đăng trên mạng xã hội hôm 18/3 cho thấy một hành khách ngắm nghía đồ lưu niệm trong cửa hàng tại sân bay Hobart ở Tasmania, Australia, trước khi phát hiện con chồn túi đuôi chổi đang ló đầu giữa các thú nhồi bông xếp trên kệ hàng.

Con chồn túi nằm giữa thú nhồi bông trong cửa hàng đồ lưu niệm tại sân bay Hobart ở Tasmania sáng 18/3. Video: 7News Tasmania

Liam Bloomfield, quản lý cửa hàng, cho biết nhân viên và khách hàng đều rất phấn khích với điều này. "Hành khách đã báo tin cho nhân viên trong ca trực, khiến cô ấy vô cùng bất ngờ. Sau đó nhân viên gọi cho ban quản lý sân bay báo cáo: 'Có một con chồn túi trong cửa hàng'", Bloomfield kể lại.

Đại diện sân bay cho hay con chồn vẫn giữ bình tĩnh khi các nhân viên đưa nó rời khỏi nhà ga và không có sự cố nào xảy ra. Chưa rõ làm cách nào con vật chui được vào cửa hàng và ẩn mình giữa đống thú nhồi bông.

Các nhân viên cửa hàng lưu niệm cũng đang đặt tên cho con vật. "Chúng tôi sẽ lập một góc kỷ niệm nhỏ cho nó. Sau khi đặt tên, chúng tôi sẽ in một tấm ảnh thật đẹp, đặt ở cửa hàng để người ta luôn nhớ đến con chồn này", Bloomfield chia sẻ.

Chồn túi đuôi chổi là một trong 5 loài chồn túi sinh sống ở Tasmania. Chúng kiếm ăn về đêm, là loài có khả năng thích nghi cao với môi trường.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)