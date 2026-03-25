Chốn tụ tập của giới trẻ mê xe máy độ tại Hà Nội

Ngày 21-22/3, hàng chục chủ xe hai bánh tới hội tụ tại sự kiện do một nhóm chơi xe tổ chức ở một tổ hợp thời trang, vui chơi dành cho giới trẻ tại Hà Nội. Tại đây, các chủ xe cùng người tham dự có thể chiêm ngưỡng những mẫu xe độ độc đáo, trò chuyện về đam mê và sở thích chung về xe.
Người sáng lập ra tổ hợp giải trí là một tay chơi xe tại Hà Nội khi sở hữu nhiều mẫu xe hai bánh độ độc đáo như Piaggio Vespa, Honda Dio, Honda QR50 hay các mẫu ôtô như Porsche 911 và Mini Cooper S.
Có tới 5 chiếc Honda Dio thế hệ thứ nhất tham gia trưng bày, trong đó một bản SP và một chiếc SR, mỗi chiếc có phong cách độ khác nhau, phù hợp với cá tính của mỗi chủ xe.
Dio thế hệ đầu sử dụng động cơ 2 thì 49 phân khối với thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, phù hợp cho việc đi lại trong đô thị, đồng thời phù hợp với thị hiệu giới trẻ tại Nhật. Ngoài ra, Dio không có chân chống nghiêng, do đó một số xe được loại bỏ chân chống giữa phải dùng giá đỡ chuyên dụng.
Teddy, 25 tuổi, quốc tịch Pháp, đến tổ hợp để mua quần áo nhưng lại bất ngờ khi thấy các mẫu xe độc đáo. Anh chia sẻ: "Tại Pháp, tôi không sở hữu chiếc xe ga nào nhưng cũng hiếm khi thấy các mẫu xe máy hãng khác ngoài Vepsa. Chủ yếu các mẫu xe được giữ nguyên bản hoặc chỉ lắp thêm hộp đồ phía sau chứ không nhiều nâng cấp độc lạ như ở Việt Nam".
Dàn xe Honda SH với mỗi chiếc một phong cách riêng biệt, được làm theo gu và nhu cầu của chủ xe.
Vũ Khoa An, thành viên của nhóm North Scooter, cho biết nhóm mới thành lập được 2 năm, tuy non trẻ nhưng đã ấp ủ một sự kiện cho các chủ xe có thể đến giao lưu. Tại Hà Nội, ít có sân chơi nào cho các chủ xe hai bánh thoải mái tụ họp nên đây là sự kiện hiếm hoi để có thể dần phát triển sân chơi xe tại miền Bắc.
Khoa An mang tới sự kiện hai chiếc xe Honda, một SH350i và một SH Mode, với hai phong cách khác nhau. Với chiếc SH350i đời 2023, An cho biết lúc mua có giá 119 triệu đồng, sau đó nâng cấp nhiều đồ chơi như chắn bùn sau, nắp lọc gió carbon, phuộc, trợ lực cổ... trị giá khoảng 180 triệu đồng. Đắt nhất trên chiếc xe là hệ thống phanh trị giá 40 triệu và đặc biệt nhất là ống xả độ chỉ có 3 chiếc tại Hà Nội.
Mẫu Honda Stylo 160 duy nhất xuất hiện tại sự kiện, phối ba tông màu trắng, đen và xanh. Xe được nâng cấp theo phong cách gọn gàng nhưng đủ tạo điểm nhấn ở các chi tiết nhỏ. Honda Stylo có thiết kế tân hoài cổ, phần đầu xe gợi nhớ đến mẫu Vespa Sprint hay Lambretta. Xe sử dụng động cơ 4 van, dung tích 160 phân khối, máy xi-lanh đơn eSP+. Xe nhập khẩu từ Indonesia, có mức giá dao động 70-75 triệu đồng.
Chiếc SH Mode còn lại được định hướng là xe trưng bày nên An chủ yếu nâng cấp những đồ độc lạ. Bởi xe giá rẻ hơn nên tổng chi phí tiền xe và tiền phụ kiện vào khoảng 100 triệu đồng. Điểm đặc biệt trên chiếc xe là giảm xóc Stage 6 R/T gắn giữa khung sườn. Ngoài chức năng thẩm mỹ, giảm xóc giúp xe cân bằng hơn khi vào cua ở tốc độ cao, tránh hiện tượng văng đuôi.
Dàn Honda Dream và Honda Wave của một nhóm chơi xe tại Hà Nội được chăm chút kỹ lưỡng, trưng bày trên thảm riêng. Mỗi xe có phong cách riêng mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi chủ xe.
Sự kiện còn có sự góp mặt của chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 được nâng cấp lên phiên bản SVJ khuấy động và thu hút người tham dự. Siêu xe này từng xuất hiện tại Vietnam Mobility Show 2025.
Một nhóm du khách người Malaysia ấn tượng và dừng lại chụp ảnh cùng dàn xe. Tổ hợp giải trí cũng là nơi thu hút khách du lịch nước ngoài.
Minh Quân