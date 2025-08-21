Chọn sữa an toàn cho con

Mỗi lần mua sữa cho con, chị Minh Phụng, 33 tuổi, ở TP HCM, thường đọc rất kỹ, không bỏ sót một dòng chữ nhỏ nào.

Trước đây, các thông tin chị Phụng chú ý gồm bảng thành phần dinh dưỡng, loại vitamin có trong sản phẩm, dưỡng chất bổ sung. Chị giải thích cho con gái sử dụng sữa tươi tiệt trùng, ưu tiên chọn theo nhu cầu của bé để tăng đề kháng, phát triển trí não, chiều cao, hỗ trợ tiêu hóa... Nhưng giờ đây, chị không chỉ chú ý đến các dưỡng chất trong sữa, mà còn chú trọng đến việc sữa phải an toàn với bé, không chứa hương liệu và chất bảo quản, kháng sinh.

Chị Thanh Trúc, 40 tuổi, Hà Nội, cho biết muốn cho con uống sữa do bổ sung canxi, D3... Tuy nhiên, giữa rất nhiều nhãn sữa, chị cảm thấy khó khăn khi phải lựa chọn.

"Tôi đã đọc bảng thành phần dinh dưỡng nhưng chưa thực sự rõ ràng liệu các chất đó có phù hợp, an toàn với con hay không, do đó chưa thể quyết định", Trúc nói.

Phụ huynh chọn mua sữa cho con tại cửa hàng, tra cứu trên điện thoại về thành phần dinh dưỡng của sữa. Ảnh: Vecteezy

Phụng và Trúc là hai trong số nhiều phụ huynh rất thận trọng khi mua sữa cho con giữa bối cảnh hàng loạt nhãn sữa giả, sữa kém chất lượng bị cơ quan chức năng phanh phui.

Báo cáo của Innova Market Insights cuối 2024, cho biết khoảng ba phần tư người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng thay đổi quyết định mua hàng nếu thông tin thành phần không minh bạch. Với thực phẩm dành cho trẻ nhỏ, xu hướng này thể hiện rõ rệt với hơn 70% sản phẩm mới ra mắt trong năm qua đều có bảng thành phần đơn giản, dễ hiểu, hạn chế tối đa các phụ gia không cần thiết. Khảo sát do Nielsen thực hiện năm 2025, cũng cho thấy 75% người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm có cam kết không chứa các chất phụ gia tổng hợp.

Các bà mẹ cho biết ngoài quan tâm các chất có trong sản phẩm họ chú trọng đến yếu tố loại trừ, tức những chất "không nên có" trong sữa. Việc này giúp họ nắm được con còn thiếu chất gì, nên bổ sung từ nguồn nào.

Bác sĩ Lê Tiến Huy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Y dược cho biết, việc phụ huynh lựa chọn thực phẩm an toàn cho con là cần thiết, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ.

"Các yếu tố tồn dư như kháng sinh hay hormone tăng trưởng, nếu tích lũy theo thời gian trong cơ thể, có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, quá trình chuyển hóa hoặc nội tiết ở trẻ nhỏ", bác sĩ Huy nói.

Theo bác sĩ, phụ huynh khi chọn sữa nên tìm hiểu kỹ về nguồn gốc sản phẩm, các yếu tố được công bố trên nhãn sản phẩm. Trong đó, những yếu tố không có sản phẩm cũng cần được cân nhắc, giúp phụ huynh có cơ sở vững chắc hơn để xây dựng chế độ ăn uống an toàn cho trẻ.

Moozi là sản phẩm sữa tươi "10 không", không chứa những chất có thể gây hại cho trẻ. Ảnh: VitaDairy

Trong xu hướng tiêu dùng đề cao tính an toàn và minh bạch, VitaDairy ra mắt Moozi, là dòng sữa tươi nhập khẩu nguyên hộp từ Tasmania, Australia. Sản phẩm loại bỏ 10 thành phần không có lợi cho sức khỏe của trẻ nhỏ, bao gồm hormone tăng trưởng, thực phẩm biến đổi gen, chất tăng trọng, dư lượng kháng sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật...

Quy trình từ vắt sữa đến tiệt trùng, đóng hộp đều khép kín với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Sữa được đảm bảo không chất bảo quản, không chất tạo màu, cũng không có chất tạo ngọt tổng hợp, không sử dụng sữa bột pha lại, đạt tiêu chuẩn cao nhất về an toàn cho thực phẩm cho trẻ nhỏ.

Văn Hà