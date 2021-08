Chọn second home phù hợp nhu cầu tái tạo sức khỏe

TS.BS. Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam gợi ý tiêu chí chọn nhà nghỉ dưỡng tác động tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Xu hướng sở hữu second home đang phát triển mạnh tại Việt Nam, đặc biệt tại khu vực duyên hải biển Nam Trung Bộ. Dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng mới vừa là sản phẩm đầu tư bền vững vừa đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí, tái tạo năng lượng cho du khách và các gia đình, đặc biệt là các cư dân thành thị. TS.BS. Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam chia sẻ với VnExpress góc nhìn về vai trò đa tiện ích của second home - ngôi nhà thứ hai đối với đời sống hiện nay.

- Như thế nào là một điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng với ông?

- Tôi đặt ra 5 tiêu chí chính. Trước tiên, điểm đến phải đẹp và nhiều trải nghiệm thú vị. Thứ hai là yếu tố độc, lạ, đa dạng. Thứ ba là vị trí và khoảng cách di chuyển, nếu chuyến nghỉ dưỡng dài hơn 10 ngày thì du khách chấp nhận có một ngày đi, một ngày về. Nhưng nếu thời gian nghỉ dưỡng ngắn hơn chỉ 2-3 ngày thì thông thường du khách chọn điểm đến có khoảng cách dưới 4 tiếng. Bạn sẽ không muốn mất quá nhiều thời gian cho di chuyển và không bị mệt mỏi khi đến nơi.

Kế đến, chất lượng của khu nghỉ dưỡng rất quan trọng, bao gồm cơ sở hạ tầng, dịch vụ. Và cuối cùng là tiện ích nội khu lẫn ngoại khu, như nhà hàng, vui chơi giải trí, thể thao...

TS.BS. Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam.

- Là bác sĩ, ông có khuyến nghị như thế nào về việc chọn địa điểm cho một second home lý tưởng trong bối cảnh hiện tại?

- Liên quan đến sức khỏe, tôi muốn nhấn mạnh đến những tiêu chí khắt khe hơn. Ví dụ nếu du khách thích nghỉ dưỡng gần biển, thì nên chọn vùng biển có khí hậu thoáng mát và an toàn, biển êm, ít xoáy nước, phù hợp những hoạt động thể thao biển. Về tiêu chí này, duyên hải Nam Trung Bộ đang có lợi thế về khí hậu và biển xanh, sạch hơn các vùng biển khác. Miền Bắc hoặc miền Nam có sông Hồng và sông Me Kong khi đổ ra biển lớn thì mang theo phù sa, do đó biển không được trong xanh như vùng Nam Trung Bộ.

Về thời tiết, với người lớn, nhiệt độ nơi nghỉ dưỡng lý tưởng là trong khoảng 26-28 độ C, giúp chúng ta có trải nghiệm thư giãn, thoải mái cho các hoạt động thể thao, giải trí... Còn với trẻ em thì nhiệt độ khoảng 26-30 độ C là phù hợp.

- Nhiều gia đình muốn sở hữu second home để cải thiện sức khỏe, ông có lý giải gì về xu hướng này?

- Trong giai đoạn gây dựng và phát triển sự nghiệp, bao giờ chúng ta cũng dành tối đa thời gian cho công việc. Tuy nhiên là một chuyên gia về sức khỏe, tôi khuyên chúng ta nên đảm bảo thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý mới có thể đảm bảo năng suất lao động về lâu dài. Đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy nếu không dành đủ thời gian nghỉ ngơi, cơ thể và tâm trí chúng ta không thể luôn sẵn sàng và khỏe mạnh, dẫn đến năng suất lao động sẽ giảm.

Second home ở biển mang đến giá trị lớn cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Ảnh biệt thự biển Florida tại NovaWorld Phan Thiet.

Đó có thể là lý do mà nhiều gia đình hướng đến khi tìm mua second home. Ngôi nhà nghỉ dưỡng sẽ là nơi gia đình cùng nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần, cùng nhau trải nghiệm và gắn kết, từ đó tái tạo năng lượng để có thể đầu tuần trở lại với công việc một cách tập trung, hiệu quả hơn, giúp chúng ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống hơn.

Một trong những lợi ích khác về sức khỏe của second home là giấc ngủ. Khi đến second home ở ngoại ô hoặc ở biển, giấc ngủ của chúng ta được cải thiện khá nhiều. Cơ thể chúng ta cần ngủ 6-8 tiếng mỗi ngày, nếu ít hơn thì ảnh hưởng sức khỏe tinh thần, ảnh hưởng cả tuổi thọ.

- Một trong những địa phương duyên hải Nam Trung Bộ đang nhận sự quan tâm đặc biệt về second home là Phan Thiết. Ông đánh giá như thế nào về lợi thế phát triển mô hình ngôi nhà thứ hai - ngôi nhà nghỉ dưỡng của địa phương này?

Phan Thiết có lịch sử là thủ phủ resort khá lâu đời và nổi tiếng với không khí sạch, biển êm, trong xanh, nhiệt độ lại rất lý tưởng, phù hợp nghỉ dưỡng quanh năm, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Trong những năm gần đây, nền nhiệt trung bình trong năm cao nhất vào 2005 là 27,8 độ C; còn thấp nhất vào năm 1996 là 26,8 độ C. Điều này có nghĩa nhiệt độ trung bình hàng năm khá ổn định trong hàng chục năm qua.

Về liên kết giao thông, Phan Thiết nằm giữa TP HCM và Nha Trang, từ năm 2015 khi cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây triển khai đã giúp rút ngắn thời gian còn khoảng 4 tiếng. Và tới đây khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thành thithì chỉ còn khoảng 1,5-2 giờ xe chạy từ TP HCM, đáp ứng được nhu cầu ngôi nhà thứ hai vào cuối tuần cho các gia đình.

- Phan Thiết cũng đang là địa phương thu hút sự chú ý của thị trường khi xuất hiện một số tổ hợp du lịch đa tiện ích quy mô lớn. cũng được thị trường ghi nhận là rất hấp dẫn du khách lẫn người đang tìm kiếm second home vì có một số tổ hợp du lịch đa tiện ích rất quy mô đang xây dựng. Điều này phản ánh xu hướng nghỉ dưỡng như thế nào trong thời gian tới?

- Trong 10 năm qua Việt Nam đã xuất hiện nhiều quần thể nghỉ dưỡng - du lịch lớn. Đây là một động thái tích cực cho thấy thị trường cung cấp được những tiện ích dịch vụ thiết yếu cho người dân. Chúng ta cần thấy nghỉ dưỡng không phải dịch vụ xa xỉ mà là nhu cầu thiết yếu đối với cuộc sống. Nghỉ dưỡng giúp cuộc sống chúng ta khỏe mạnh và vui vẻ, tốt cho sức khỏe thể chất và cả sự khoẻ khoắn về tinh thần.

Cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố là một trong những tiện ích đẳng cấp dành cho cư dân và du khách tại NovaWorld Phan Thiet.

Trước đây Phan Thiết hầu như không có những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn và đa dạng tiện ích. Hiện nay tôi nhận thấy nơi đây đã xuất hiện các dự án được quy hoạch bài bản, góp phần nâng tầm cho du lịch địa phương, ví dụ như NovaWorld Phan Thiet của Tập đoàn Novaland.

Tôi cho rằng đây là một dự án rất quy mô, đến 1.000 ha, có thể phát triển tiện ích dịch vụ rất đa dạng trong nội khu, từ vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng... kết hợp tạo thành một điểm đến mang tính tổng thể, trọn vẹn.

Điểm đến này có thể trở thành lựa chọn tốt cho nhu cầu tìm kiếm second home nghỉ dưỡng với nhiều giá trị tích cực như cơ hội tái tạo sức khỏe, giao thông thuận tiện, thời tiết lý tưởng, cảnh quan hiện đại, dịch vụ cao cấp...

Bảo Khánh