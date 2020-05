Chọn Redmi Note 9S hay Realme 6

Redmi Note 9S (màu xanh) thiết kế phím nguồn và tăng giảm cùng ở cạnh phải trong khi Realme 6 đưa phím tăng giảm âm lượng sang cạnh trái. Cả hai "trùng ý tưởng" khi cùng đưa cảm biến vân tay vào phím nguồn. Lợi thế của cảm biến vân tay vật lý là nhận nhanh, chính xác hơn so với loại dưới màn hình nhưng do tiết diện nhỏ, khó thao tác hơn so với việc đặt ở mặt sau. Mỗi máy đều có một khe cắm hỗ trợ 2 sim, mở rộng bộ nhớ với thẻ microSD.