Chọn quà gì tặng cha mẹ ngày Tết?

Những món quà đúng với nhu cầu của cha mẹ sẽ thể hiện được sự quan tâm và thấu hiểu của con cái đối với bậc sinh thành.

Quà tặng ngày Tết có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa của người Việt, nhất những món quà dành tặng bậc sinh thành. Theo các chuyên gia tâm lý, việc tự tay sắm sửa các món quà Tết cho cha mẹ luôn khiến con cái cảm thấy ấm áp bởi thể hiện được lòng biết ơn. Với cha mẹ, họ sẽ thấy hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm của con cái.

Tùy vào điều kiện của mỗi người, quà Tết có thể là những món đồ đắt đỏ, cũng có thể là những đồ dùng đơn giản đời thường. Song, điều quan trọng nhất là món quà cần thể hiện tình yêu thương, tấm lòng hiếu thảo của người con, và sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều khi món quà đó đáp ứng đúng nhu cầu của cha mẹ.

Làm sao để chọn được món quà vừa thể hiện được lòng hiếu thảo, vừa đúng với điều mà cha mẹ cần luôn là câu hỏi lớn của con cái mỗi dịp Tết đến. Ảnh: Cắt từ MV "Quà Tết sướng như Tiên" của Vinamilk.

Dưới đây là một số món quà phù hợp với người lớn tuổi trong dịp Tết:

Quần áo, phụ kiện mới

Mặc quần áo mới cho dịp Tết là truyền thống quen thuộc của người Việt. Phong tục này mang ý nghĩa rũ bỏ những điều đã cũ trong năm trước, đồng thời chào đón những điều mới mẻ vào những ngày đầu xuân, giúp mang lại may mắn cho cả năm.

Vì thế, những bộ trang phục mới hay phụ kiện đi kèm được coi là món quà thiết thực dành tặng cha mẹ vào dịp Tết. Món quà này cũng thể hiện con cái là người chu đáo và quan tâm đến bậc sinh thành.

Cây cảnh, hoa, đồ trang trí

Trang trí nhà là một trong những phong tục đẹp của người Việt vào dịp Tết, thể hiện tinh thần sẵn sàng đón chào một năm mới tươi sáng và may mắn hơn. Một nhành mai, một cành đào, một chậu quất, một lọ hoa, một bức tranh, một bộ đèn... đều góp phần tô điểm không gian sống của cha mẹ thêm tươi vui, rực rỡ, phù hợp với không khí những ngày đầu năm.

Đồ dùng gia đình

Những món đồ quen thuộc trong gia đình cũng là một gợi ý phù hợp để tặng cha mẹ vào dịp Tết. Tùy vào khả năng tài chính của bản thân cũng như điều kiện hiện có của cha mẹ, bạn có thể tặng các đồ dùng gia dụng thiết thực như tivi, máy giặt, bếp từ, máy hút bụi, bộ bàn ghế... Những món quà này sẽ giúp cha mẹ có một cuộc sống hàng ngày tiện nghi và thú vị hơn.

Thiết bị y tế, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Càng lớn tuổi, sức khỏe của cha mẹ càng giảm sút. Các thiết bị hỗ trợ theo dõi sức khỏe như máy đo huyết áp, máy đo chỉ số đường huyết... trở thành những món đồ không thể thiếu khi trong nhà có người cao tuổi. Những thiết bị này giúp cha mẹ theo dõi sức khỏe đều đặn và thường xuyên hơn.

Ngoài ra, các thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe khác như máy massage, túi chườm thảo dược... không những giúp giảm các các triệu chứng khó chịu về xương khớp mà còn giúp cha mẹ có một tinh thần thư thái và thoải mái hơn.

Thực phẩm tốt cho sức khỏe

Để sức đảm bảo sức khỏe vào những ngày đầu xuân - thời điểm khó duy trì thói quen ăn uống và sinh hoạt điều độ, con cái cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của cha mẹ.

Dinh dưỡng vốn đóng một vai trò quan trọng trong duy trì sức khỏe khi đã có tuổi. Ở người lớn tuổi, nhu cầu dinh dưỡng có những khác biệt nhất định so với người trẻ: như cần bổ sung các chất để duy trì sức khỏe của hệ cơ xương khớp, cần chọn những thực phẩm dễ tiêu hóa... Do đó, lựa chọn những thực phẩm dành riêng cho người lớn tuổi sẽ phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cha mẹ hơn. Đơn cử như sữa công thức Vinamilk Sure Prevent Gold được coi là giải pháp dinh dưỡng toàn diện và đầy đủ cho người cao tuổi với 39 dưỡng chất, giúp người lớn tuổi ăn ngon ngủ ngon, từ đó tăng sức đề kháng để mạnh khỏe đón Tết.

"Những món quà dinh dưỡng tốt cho sức khỏe cùng tấm lòng hiếu thảo của con cái mới là điều cha mẹ cần", thông điệp trong MV Tết của Vinamilk. Ảnh: Cắt từ MV

Chuyến du lịch đầu xuân

Suốt một năm bận rộn, nhiều gia đình ít có dịp đoàn tụ cùng nhau, một chuyến du lịch bên con cháu cũng có thể là món quà tinh thần ý nghĩa cho cha mẹ. Những chuyến đi chơi xa vào dịp đầu năm sẽ giúp cha mẹ có cơ hội trải nghiệm không khí Tết tại những vùng đất mới, đồng thời cũng giúp cả nhà có thêm những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau.

Để chuyến du lịch được chỉn chu và trọn vẹn hơn, đừng quên trò chuyện, hỏi thăm mong muốn của cha mẹ về những nơi mà cha mẹ muốn đến.

Ngoài gợi ý trên, còn rất nhiều món quà khác cũng có thể là lựa chọn phù hợp để biếu tặng cha mẹ vào dịp Tết. Chỉ cần quan tâm và lắng nghe cha mẹ nhiều hơn, mỗi người con sẽ dễ dàng tìm ra món quà Tết ý nghĩa dành tặng bậc sinh thành.

Kim Anh