Chọn nơi ngắm mùa thu với 10-20 triệu đồng

Bắc Kinh, Seoul, đảo Nami là những điểm ngắm lá vàng lá đỏ đẹp vào mùa thu, được các chuyên gia du lịch Việt đánh giá cao, với chi phí khoảng 10-20 triệu đồng.

Dưới đây là các tour quốc tế phân khúc tầm trung, từ 10 đến 20 triệu đồng, dành cho khách Việt muốn đi đường bay và ngắm mùa thu vàng đẹp hàng đầu châu Á, theo gợi ý từ các công ty lữ hành trong nước.

Lạc lối ở Bắc Kinh

Hành trình: 5 ngày 4 đêm, giá từ 12,9 triệu đồng

Điểm tham quan: Bắc Kinh, Tử Cấm Thành, Thiên An Môn, Vạn Lý Trường Thành

Bà Đào Mai Dung, Phó giám đốc công ty du lịch Nam Thanh Travel, cho biết mùa thu là thời điểm đẹp nhất để khám phá Đông Bắc Á và Bắc Kinh là một trong những nơi đẹp nhất để ngắm lá thu.

Mùa thu ở Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc. Ảnh: Pinterest

Thủ đô của Trung Quốc với nhiều địa danh nổi tiếng, được nhiều du khách mong ước ghé thăm một lần trong đời như Vạn Lý Trường Thành, quảng trường Thiên An Môn, Tử Cấm Thành, Di hòa viên (cung điện mùa hè của Từ Hy Thái hậu) và Thập Tam Lăng, khu lăng mộ các đời vua Minh.

Ngoài các điểm đến kể trên, du khách còn đến Vương Phủ Tỉnh, con phố mua sắm sầm uất. Nơi đây bán nhiều đồ ăn đặc trưng của Trung Quốc như vịt quay, kẹo hồ lô cùng nhiều cửa hàng mua sắm từ bình dân đến cao cấp. Một trong những nơi được khách Việt yêu thích là nhà thuốc lâu đời Đồng Nhân Đường.



Thu vàng ở Thiếu Lâm Tự

Hành trình: 5 ngày 4 đêm, giá từ 19,9 triệu đồng.

Điểm tham quan: Tây An - Lạc Dương - Binh Mã Dũng - Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng - Thiếu Lâm Tự.

Phó giám đốc Vietravel Hà Nội, Phạm Văn Bẩy, cho biết tour Tây An - Lạc Dương này là một lựa chọn mới cho du khách muốn khám phá các điểm đến nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng không quá phổ thông như Bắc Kinh, Thượng Hải.

Điểm nhấn của chương trình này là sẽ ghé thăm Thiếu Lâm tự, nơi khai sinh môn phái cùng tên nổi danh khắp thế giới.

Ngoài ra, du khách sẽ về kinh đô Tràng An xưa (nay là Tây An), ghé thăm Binh Mã Dũng - quần thể hơn 8.000 tượng đất nung và lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nơi an nghỉ của hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc. Các điểm đến nổi tiếng tiếp theo của hành trình gồm công viên di tích quốc gia Thành Lạc Dương (Tử Cấm Thành thời nhà Đường), chùa Bạch Mã - ngôi chùa Phật giáo đầu tiên của Trung Quốc và các hoạt động giải trí đêm.

Mùa thu ở Tây An từ tháng 9 đến tháng 11, là thời điểm đẹp nhất trong năm để đi du lịch nhờ nhiệt độ mát mẻ, nhiều ngày nắng nhẹ, lá chuyển vàng thích hợp để du khách chụp ảnh "sống ảo". Tuy nhiên, du khách nên đi vào đầu mùa thu, (tháng 9-10) khi thời tiết dịu mát, chưa quá hanh khô.

'Thiên đường hạ giới' Cửu Trại Câu'

Hành trình: 6 ngày 5 đêm, giá từ 12,4 triệu đồng

Điểm tham quan: Thành đô - Công viên Gấu trúc - Cửu Trại Câu - Đô Giang Yển

Mùa thu ở Cửu Trại Câu, Trung Quốc. Ảnh: Pixabay

Điểm đến nổi nhất của tour này chính là Cửu Trại Câu, nơi cảnh sắc 4 mùa đều được du khách ví như "đẹp như tiên cảnh". Một số điểm du khách nên ghé thăm tại đây là hồ Gấu Trúc, nơi nước có hai màu xanh lam - lục lạ mắt hoặc hồ Ngũ hoa, hồ cạn nhiều màu sắc, nổi bật với thân cây cổ nằm dưới đáy nước trong vắt.

Với những ai yêu thích bộ phim Tây Du Ký, Bãi cạn Trân Châu là điểm đến không thể bỏ lỡ trong chuyến tham quan này. Đây là khu đá vôi dốc, có thác Trân Châu Cao 28 m - là nơi quay một số cảnh trong bộ phim kinh điển này.

Vào buổi tối, du khách có thể xem show diễn Cửu Trại Câu Thiên cổ tình, chương trình nghệ thuật 60 phút tái hiện văn hóa, lịch sử, truyền thống của người Tạng - Khương. Sân khấu ngoài trời với hơn 300 diễn viên, sử dụng công nghệ trình diễn 5D như hiệu ứng ghế rung, đèn LED, laser, sân khấu nước di động.

Bà Nguyễn Thị Thủy Chung, Đại diện Etrip4u, đơn vị lữ hành chuyên về thị trường tour Trung Quốc cho biết, số lượng khách đặt tour ngắm lá vàng lá đỏ năm nay tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc chiếm 45% lượng khách, Hàn Quốc 35% và Nhật Bản 20%.

Đến Seoul hái lê, táo mùa thu

Hành trình: 5 ngày 4 đêm, giá tour từ 14,4 triệu đồng.

Điểm tham quan: Seoul - đảo Nami - công viên Everland

Bà Đào Mai Dung của Nam Thanh Travel cho biết điểm cộng của tour này là giá cả phù hợp với chi phí của nhiều người và du khách được ghé thăm những điểm đến hàng đầu tại Hàn Quốc. Ngoài khám phá thủ đô Seoul, du khách còn ghé đảo Nami để chụp ảnh "sống ảo" cùng những hàng cây ngân hạnh lá vàng và các cây phong lá đỏ.

Hàng cây ngân hạnh trổ lá vàng rực rỡ vào mùa thu trên đảo Nami, Hàn Quốc. Ảnh: Wallpaper

Đây cũng là tour phù hợp với nhóm khách gia đình có trẻ vì có cả hoạt động hái lê, táo tại nông trại. Ngoài ra, khách cũng được tham gia lớp học làm kim chi - món ăn Hàn vốn quen thuộc với người Việt hay mặc thử trang phục truyền thống hanbok, ghé Everland, khu vui chơi ngoài trời lớn nhất nước.

Tháp N Seoul nằm trên núi Namsan, một biểu tượng của Seoul, cũng là điểm nhấn trong hành trình khám phá Hàn Quốc của khách Việt. Nơi đây được biết đến là một trong những nơi ngắm lá vàng lá đỏ thu hút đông khách quốc tế và người địa phương mỗi dịp vào thu.

Phương Anh