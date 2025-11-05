Chọn nơi ngắm lá vàng đỏ đẹp nhất ở Seoul

Năm nay mùa hè ở Hàn Quốc kéo dài hơn, vì thế mùa lá vàng lá đỏ cũng tới muộn hơn. Nếu như năm ngoái, từ giữa tháng 10, sắc thu rực rỡ đã nhuộm vàng khắp nơi, thì năm nay cuối tháng 10 lá cây mới bắt đầu chuyển vàng.

Một trong những điểm ngắm lá mùa thu nổi tiếng ở Seoul là khu vực các trường đại học. Du khách có thể kết hợp thăm các cụm trường đại học như Yonsei, Ewha, Seoul, Sungkyunkwan. Trong ảnh là ​​​​Đại học Sogang.