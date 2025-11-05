Chọn nơi ngắm lá vàng đỏ đẹp nhất ở Seoul

Năm nay mùa hè ở Hàn Quốc kéo dài hơn, vì thế mùa lá vàng lá đỏ cũng tới muộn hơn. Nếu như năm ngoái, từ giữa tháng 10, sắc thu rực rỡ đã nhuộm vàng khắp nơi, thì năm nay cuối tháng 10 lá cây mới bắt đầu chuyển vàng.
Một trong những điểm ngắm lá mùa thu nổi tiếng ở Seoul là khu vực các trường đại học. Du khách có thể kết hợp thăm các cụm trường đại học như Yonsei, Ewha, Seoul, Sungkyunkwan. Trong ảnh là Đại học Sogang.
Hải Linh, du khách TP HCM, đến Hàn Quốc cuối tháng 10. Chị Linh cho hay không cần đi đâu xa, chỉ cần ở ngay Seoul, bạn sẽ được đắm mình trong những con phố rực rỡ sắc vàng. Phương tiện di chuyển phù hợp nhất ở Seoul cho khách du lịch là tàu điện ngầm.
Đây là đường Samcheong nằm ở phía đông cung điện Ggyeongbokgung với nhiều quán cà phê đẹp và các phòng triển lãm nhỏ. Hai bên đường là hàng ngân hạnh mọc san sát.
Để tới đường Samcheong, du khách đi đến ga Anguk (đường số 3, cửa ra 1/6).
Xung quanh quảng trường Gwanghwamun, trung tâm thủ đô, là những hàng cây lá vàng, lá đỏ rực rỡ.
Để tới quảng trường Gwanghwamun, ga tàu gần nhất là Gwanghwamun (đường số 5, cửa ra 7/9), ga Gyeongbokgung (đường số 3, cửa ra 5/6), ga City Hall (đường 1-2, cửa ra 3/4).
Không xa quảng trường Gwanghwamun là cung điện Ggyeongbokgung với những con đường trồng ngân hạnh đẹp nhất Seoul. Hai con đường nổi tiếng ở khu vực này là Hyoja và đường Samcheong. Ở phía tây của cung điện là đường Hyoja, nơi du khách như lạc về quá khứ, với rất nhiều đôi trong trang phục hanbok truyền thống đi bộ ngắm cảnh dọc tường thành.
Du khách đến ga Gyeongbokgung (đường số 3, cửa ra 4/5).
Cây ngân hạnh là một trong những biểu tượng của Seoul, đặc biệt vào mùa thu. Đây là loài cây tồn tại hàng triệu năm, có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng được trồng rộng rãi ở Hàn Quốc từ năm 1971, sau khi chính quyền chọn làm cây đô thị chính thức. Lá cây ngân hạnh mỏng khi rụng thường vàng rực.
Chị Linh cho hay nhiệt độ tại Seoul giảm tới gần 0 độ vào một số thời điểm trong ngày và lá đang chuyển vàng nhanh. Thời điểm lá đẹp nhất có thể kéo dài tới hết tuần thứ 3 của tháng 11. Nếu tới vào gần cuối tháng, du khách có thể được ngắm những trận mưa lá vàng tuyệt đẹp.
Góc chụp từ làng Hanok Namsangol, dưới chân núi Namsan, một những điểm đến không thể bỏ qua với khách du lịch. Để đến đây, khách đến ga Chungmuro, cửa ra 3/4.
Hòa cùng sắc vàng của ngân hạnh là màu đỏ rực rỡ của lá phong. Du khách có thể ghé công viên Olympic (ảnh) hay công viên Seoul Forest nằm gần đó, cũng là một nơi nổi tiếng ngắm lá mùa thu ở Seoul.
Để đến Công viên Olympic, du khách đến ga Olympic Park (đường số 5, cửa ra 3), ga Mongchontoseong (đường số 8, cửa ra 1), ga Hanseong Baekje (đường số 9, cửa ra 2).
Thông thường lá phong chuyển đỏ sẽ chậm hơn ngân hạnh chuyển vàng. Hiện vài cây phong đã rực rỡ sắc đỏ trong trung tâm thành phố.
Người Hàn Quốc yêu thích leo núi, nhất là vào các mùa đẹp trong năm.
Nơi leo núi nổi tiếng nhất ở Seoul là Vườn quốc gia Bukhansan nằm ở nội đô. Có rất nhiều cung đường từ dễ tới khó để leo lên đỉnh Baegundae của dãy núi Bukhansan. Các vùng núi thường lạnh hơn nên lá cũng chuyển màu sớm hơn trong trung tâm thành phố.
Ở bất kỳ đâu tại Seoul thời điểm này, du khách đều có thể chụp được những bức ảnh đẹp, chị Linh cho hay.
Linh Hương
Ảnh: Veronica Linh