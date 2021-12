Chốn nghỉ dưỡng cho du khách dịp cuối năm

Khánh HòaNép mình bên vịnh Ninh Vân nguyên sơ, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay là điểm đến biệt lập với những trải nghiệm mới lạ của biển xanh, núi rừng.

Những sắc màu rực rỡ và không khí náo nhiệt mùa lễ hội cuối năm luôn khiến nhiều người háo hức mong chờ. Nếu những bữa tiệc nơi phố thị trở nên quá quen thuộc thì một chuyến du ngoạn, rong chơi giữa thiên nhiên hữu tình tại An Lâm Retreats Ninh Vân Bay sẽ trải nghiệm đáng thử vào dịp lễ hội năm nay.

Không gian thiên nhiên nguyên sơ vịnh Ninh Vân.

An Lâm Retreats Ninh Vân Bay gây ấn tượng không chỉ bởi biển xanh mà còn có núi non trùng điệp cùng những cánh rừng nguyên sơ. 37 căn biệt thự gỗ với hồ bơi riêng được ôm ấp bởi thiên nhiên xanh tươi mở ra một không gian phù hợp cho bạn cùng gi đình thư giãn. Vẻ mộc mạc, an tĩnh toát lên từ những đường nét kiến trúc mang âm hưởng văn hóa truyền thống và các vật dụng trang trí làm từ chất liệu thân thiện với môi trường đưa du khách đến gần với tự nhiên, xóa bỏ mọi rào cản để mở lòng, tận hưởng vẻ đẹp thanh bình, an nhiên.

Nhiều du khách chia sẻ, chính khung cảnh độc đáo và cảm giác "như lạ như quen" là điểm thu hút họ đến với An Lâm Retreats Ninh Vân Bay, khiến những ngày vui cuối năm càng thêm phần khác biệt.

Không chỉ có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực thượng hạng tại nhà hàng Sen qua tài năng của bếp trưởng David Thái. Vị bếp trưởng này đã có thời gian dài sinh sống và làm việc tại Pháp cùng 10 năm kinh nghiệm tại các tập đoàn khách sạn lớn trên thế giới, hứa hẹn làm nên những trải nghiệm nghỉ dưỡng khó quên.

Theo quản lý nhà hàng Sen, sự am tường về những nguyên liệu địa phương theo mùa của ẩm thực Việt phối hợp cùng phương thức chế biến Tây phương của David Thái đem lại hương vị mới lạ, cùng cảm hứng bất tận cho các nguyên liệu rất đỗi quen thuộc.

Đặc biệt, tại Sen, bữa tiệc Giáng sinh và năm mới càng thêm thăng hoa với những món ngon đậm chất Tây Phương như gà tây nướng truyền thống, dẻ sườn bò Mỹ, cá chẽm áp chảo, hải sản hầm xốt nghệ Tây. Hay bạn có thể thưởng thức một thực đơn lành mạnh, chế biến từ những loại rau tươi hái từ vườn rau hữu cơ của khu nghỉ dưỡng.

Thưởng thức tinh hoa ẩm thực tại nhà hàng Sen.

"Trải nghiệm mùa lễ hội tại An Lâm Retreats Ninh Vân Bay là sự kết hợp của tinh hoa nghỉ dưỡng sang trọng, khi mang đến đa dạng các hoạt động được thiết kế phù hợp với nhu cầu và thể chất của từng vị khách", quản lý khu nghỉ dưỡng cho hay.

Tại An Lâm Retreats Ninh Vân Bay, một ngày mới bắt đầu bằng cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, khi thức dậy trong tiếng sóng biển vỗ bờ và tiếng chim rừng hót líu lo. Khởi động nhẹ với 45 phút yoga bên bờ biển hay 30 phút thiền định giữa thiên nhiên tại Yoga Sala, trong tiếng chuông xoay Tây Tạng giúp tái tạo năng lượng và cân bằng tâm trí. Khi toàn bộ cơ thể đã sẵn sàng cũng là lúc cùng theo chân những hướng dẫn viên địa phương chuyên nghiệp, chinh phục đỉnh cao mới mang tên An Lâm Point.

Yoga Sun Salutation tại Yoga Sala.

Nằm ở độ cao 150 m so với mặt biển, An Lâm Point thử thách độ bền bỉ của các vị khách với từng cung đường băng qua vách đá thẳng đứng và những cánh rừng rậm, để rồi mở ra trước mắt là khung cảnh vịnh Ninh Vân tươi đẹp giữa mênh mông đất trời. Bạn đừng quên ghé thăm Suối An Lâm để thưởng thức bữa trưa BBQ bên bờ suối với những món ăn dân dã, đậm đà hương vị Việt Nam. Buổi chiều khép lại với những liệu trình spa thư thái và ly cocktail thơm ngon trong khung cảnh hoàng hôn huyền diệu tại Sen Deck.

Du khách ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Ninh Vân từ An Lâm Point.

An Lâm RetreatsAn Lâm Retreats là một trong những thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, hướng đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo, thông qua việc kiến tạo một không gian xanh nơi du khách có thể tận hưởng sự tĩnh lặng và thư thái tuyệt đối. Mỗi khu nghỉ dưỡng như những nốt trầm tinh tế, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên nguyên sơ và nét đẹp văn hoá truyền thống Việt, đồng thời thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp. Hiện nay thương hiệu nghỉ dưỡng này có hai cơ sở là An Lâm Retreats Saigon River và An Lâm Retreats Ninh Vân Bay. Liện hệ để biết thêm thông tin chi tiết Email: rsvn.nvb@anlam.com, Tel: (+84) 0258 3728 388 hoặc tại đây

Thư Kỳ (ảnh: An Lâm RetreatsAn Lâm Retreats)