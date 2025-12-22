Chọn mua nhà tại TP HCM với 3-5 tỷ đồng

Ngân sách 3-5 tỷ đồng phù hợp mua căn hộ, nhà hẻm tại TP HCM, có thể dùng ứng dụng để tìm kiếm khu vực, loại hình phù hợp, theo chuyên gia Batdongsan.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của nền tảng công nghệ Batdongsan (thuộc Tập đoàn PropertyGuru), trong tầm tài chính 3-5 tỷ đồng, người mua có thể cân nhắc căn hộ chung cư, nhà riêng trong hẻm và nhà hoặc đất ở vùng ven.

Nền tảng tìm nhà phổ biến Batdongsan. Ảnh: Batdongsan

Căn hộ chung cư đang thu hút nhóm mua ở thực nhờ pháp lý rõ ràng và tiện ích đồng bộ. Với ngân sách 3-4 tỷ đồng, người mua có thể tiếp cận các dự án đã bàn giao tại TP Thủ Đức, quận 7, Nhà Bè cũ hoặc khu vực giáp ranh trung tâm. Khi ngân sách tiệm cận 5 tỷ đồng, lựa chọn mở rộng sang dự án mới, căn hộ diện tích lớn hoặc vị trí thuận tiện hơn.

Nhà riêng trong hẻm là lựa chọn quen thuộc với gia đình nhiều thế hệ. Theo tính năng Lịch sử giá trên nền tảng công nghệ Batdongsan, loại hình này trong tầm 3-5 tỷ đồng thường nằm ở hẻm nhỏ hoặc hẻm xe máy tại Gò Vấp, quận 12, Nhà Bè cũ, diện tích 35-50 m2. Ưu điểm của nhà hẻm là không gian riêng và khả năng giữ giá trong dài hạn.

Nhóm nhà, đất vùng ven (đặc biệt khu vực quận 9 cũ) lại phù hợp với người chấp nhận đánh đổi khoảng cách để có diện tích lớn hơn, hoặc muốn xây dựng theo ý. Với kế hoạch trung - dài hạn, bất động sản vùng ven có thể đem lại giá trị tốt về sau.

Người dùng tìm kiếm thông tin trên trang tìm kiếm nhà đất của nền tảng. Ảnh: Batdongsan

Tuy nhiên, thách thức với người mua không chỉ là xoay đủ vốn mà còn ở sự "nhiễu" thông tin trên thị trường. Trong bối cảnh này, việc ứng dụng công nghệ vào quá trình tìm nhà đang trở thành xu hướng.

Trên Batdongsan, người dùng có thể lọc nhanh bất động sản theo mức giá 3-5 tỷ đồng, khu vực, diện tích, số phòng ngủ hay tình trạng pháp lý. Bộ lọc chi tiết giúp loại bỏ lựa chọn không phù hợp, tiết kiệm thời gian và công sức.

Hệ thống "Tin xác thực", nơi các thông tin về sổ đỏ, vị trí, diện tích, giá được kiểm tra trước khi đăng, giúp người mua hạn chế rủi ro gặp tin ảo, đặc biệt trong phân khúc 3-5 tỷ đồng vốn liên quan phần lớn tài sản tích lũy của gia đình.

Người dùng tìm kiếm các sản phẩm phù hợp nhu cầu trên nền tảng Batdongsan. Ảnh: Batdongsan

Người mua còn có thể sử dụng bản đồ trực quan để kiểm tra vị trí, kết nối hạ tầng, khoảng cách tới trung tâm, trường học, bệnh viện và so sánh các lựa chọn cùng khu vực.

Chênh lệch giá giữa các bất động sản trong tầm 3-5 tỷ đồng có thể lên tới vài trăm triệu đồng, tùy vị trí, diện tích, chất lượng công trình. Do đó, công cụ "Lịch sử giá" giúp người mua tham chiếu mức giá trung bình và tránh quyết định vội vàng.

Theo chuyên gia Batdongsan, dù công nghệ hỗ trợ đáng kể, người mua vẫn cần tuân thủ nguyên tắc cơ bản: xác định rõ nhu cầu thực, giới hạn ngân sách an toàn và khảo sát thực địa trước khi quyết định. Nền tảng công nghệ đóng vai trò đồng hành, giúp quá trình tìm nhà trở nên minh bạch, có cơ sở và ít rủi ro hơn.

Thái Anh