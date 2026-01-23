Chọn máy sưởi thế nào cho gia đình?

Chọn loại máy sưởi phù hợp với không gian và nhu cầu giúp tiết kiệm điện, đảm bảo sức khỏe và hạn chế rủi ro cháy nổ.

Trên thị trường hiện có nhiều loại máy như sưởi gốm, sưởi dầu, sưởi hồng ngoại, sưởi halogen. Người sử dụng cần tìm loại phù hợp với nhu cầu và không gian sinh hoạt của gia đình. Một lưu ý là nên chọn dòng máy có tính năng bảo vệ như tự ngắt khi quá nhiệt, nghiêng đổ.

Khi sử dụng, người dùng cần đặt máy cách xa rèm cửa, chăn màn, không che phủ cửa thoát nhiệt và không cắm chung ổ điện với nhiều thiết bị công suất lớn. Cần lưu ý dây dẫn điện cho các ổ phải là loại đủ tải, tránh bị quá nhiệt trong quá trình sử dụng, đặc biệt với các máy sưởi công suất cao trên 2.000 W.

Dưới đây là ưu, nhược điểm của các loại máy sưởi phổ biến tại thị trường Việt Nam:

Đèn sưởi hồng ngoại

Đây là thiết bị quen thuộc trong phòng tắm hoặc phòng ngủ của nhiều hộ gia đình. Đèn sưởi sử dụng bóng hồng ngoại để phát nhiệt trực tiếp lên cơ thể.

Một mẫu đèn sưởi hồng ngoại. Ảnh: Điện quang

Đèn sưởi hồng ngoại làm ấm nhanh, cấu tạo đơn giản, giá rẻ, dễ lắp đặt. Tuy nhiên, nhược điểm của sản phẩm là nhiệt tập trung tại một điểm, dễ gây bỏng nếu đứng quá gần.

Đèn sưởi thường làm khô da, không phù hợp bật liên tục trong thời gian dài. Ánh sáng mạnh cũng có thể gây chói mắt, đặc biệt với trẻ nhỏ. Đèn sưởi thích hợp dùng làm ấm nhanh trong thời gian ngắn, nhất là trong phòng tắm vào những ngày lạnh sâu.

Máy sưởi dầu

Máy sưởi dầu hoạt động bằng cách làm nóng dầu bên trong các thanh kim loại, sau đó tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh. Các mẫu máy sưởi sử dụng công nghệ này có nhiệt tỏa đều, ấm sâu và ổn định. Máy không đốt oxy, không phát sáng, ít gây khô da, phù hợp sử dụng lâu dài trong phòng kín. Sau khi tắt máy, phần dầu vẫn giữ nhiệt trong một thời gian.

Máy sưởi dầu. Ảnh: FujiE

Ở chiều ngược lại, dòng máy này thường có kích thước lớn, trọng lượng nặng, khó di chuyển. Thời gian làm ấm ban đầu của máy chậm hơn so với sưởi gốm hay đèn sưởi. Các loại máy sưởi dầu cũng thường không đủ công suất để sử dụng cho phòng diện tích quá lớn, trong khi giá bán cao hơn, thường từ 2 triệu đến 4 triệu đồng. Máy phù hợp cho phòng ngủ, phòng khách, những nơi cần sưởi ấm trong nhiều giờ liên tục.

Máy sưởi gốm hoặc thanh điện trở

Máy sưởi gốm làm nóng lõi điện trở gốm bằng dòng điện, sau đó dùng quạt để thổi hơi ấm ra xung quanh. Đây là dòng thiết bị phổ biến trong các gia đình có trẻ nhỏ nhờ khả năng làm ấm nhanh và kiểm soát nhiệt tốt.

Một mẫu quạt sưởi gốm. Ảnh: ĐMX

Ưu điểm của máy là nhiệt tỏa đều, ít gây khô da hơn so với đèn sưởi truyền thống. Hầu hết có cảm biến để điều chỉnh nhiệt độ theo cài đặt, lõi gốm có cơ chế kiểm soát nhiệt, giảm nguy cơ quá nóng khi vận hành lâu. Nhiều mẫu sưởi gốm được trang bị cảm biến nghiêng và cơ chế tự ngắt khi đổ, tăng mức độ an toàn khi sử dụng.

Nhược điểm của dòng máy này là công suất thường ở mức 1.000-2.000 W, tiêu thụ điện đáng kể nếu bật liên tục trong nhiều giờ. Máy sưởi gốm phù hợp với nhiều diện tích phòng khác nhau, tùy thuộc vào công suất thiết bị.

Máy sưởi halogen

Máy làm nóng dây tóc trong bóng halogen bằng dòng điện, từ đó phát ra nhiệt trực tiếp để sưởi ấm. Máy thường thiết kế dạng đứng, có khả năng xoay, có giá rẻ, làm ấm nhanh, dễ mua nhờ phổ biến trên thị trường. Máy cũng gọn nhẹ, dễ di chuyển giữa các phòng.

Máy sưởi halogen. Ảnh: ĐMX

Nhược điểm của máy sưởi halogen tương tự đèn sưởi hồng ngoại, nhiệt không đều, dễ gây khô da, ánh sáng chói và không phù hợp dùng lâu. Tuổi thọ bóng đèn thấp hơn các dòng sưởi khác. Máy phù hợp cho không gian nhỏ, thời gian sử dụng ngắn.

Trọng Đạt