Chọn Kia Sorento hay Ford Everest tầm giá 1,5 tỷ đồng?

Tài chính khoảng 1,5 tỷ đồng, tôi muốn mua SUV 7 chỗ phục vụ gia đình và công việc, phân vân Kia Sorento bản mới và Ford Everest. (Đức Anh)

Tôi đi làm hàng ngày khoảng 50 km trong đô thị, cuối tuần đưa vợ con đi du lịch, về quê, muốn chọn xe êm ái, an toàn và tiện nghi cho gia đình. Sau khi tham khảo tôi thấy Kia Sorento phiên bản facelift khá đẹp, nhiều công nghệ trong khi Ford Everest hầm hố, đậm chất offroad, không biết đi lại đô thị hàng ngày có phù hợp không? Chi phí sử dụng, bảo dưỡng Everest cao hơn Kia Sorento không? Nếu ưu tiên thoải mái cho gia đình và sử dụng lâu dài, tôi nên chọn xe nào?

Nhờ độc giả có kinh nghiệm thực tế tư vấn giúp. Xin cảm ơn.SUV 7 chỗ