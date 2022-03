Chọn điều hòa hay máy hút ẩm trong mùa nồm

Điều hòa đa năng, thuận tiện khi sử dụng nhưng tốn điện, còn máy hút ẩm dễ gây ồn trong quá trình hoạt động.

Máy hút ẩm và điều hòa được dùng nhiều trong mùa nồm ẩm. Ảnh: Cielowigle

Với độ ẩm không khí thường xuyên ở mức trên dưới 90% trong mùa nồm ẩm, nhu cầu sử dụng thiết bị hút ẩm tăng cao trong những tháng đầu năm, đặc biệt ở các tỉnh miền Bắc. Ngoài máy chuyên dụng, điều hòa cũng được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, mỗi thiết bị có ưu và nhược điểm riêng.

Cơ chế hoạt động giống nhau

Điều hòa bật chế độ hút ẩm và máy hút ẩm có cơ chế hoạt động tương tự nhau. Không khí ẩm trong phòng đi qua dàn lạnh trên máy ngưng tụ thành hơi nước, sau đó tiếp tục đi qua dàn nóng để làm mát khí gas trước khi thổi ngược ra ngoài phòng. Với máy hút ẩm, toàn bộ quá trình diễn ra trên một thân máy duy nhất. Còn với điều hòa, công đoạn làm mát dàn nóng sẽ thực hiện ở cục nóng thường được đặt bên ngoài.

Điều hòa tạo khí mát, máy hút ẩm tạo khí nóng

Bên trong một máy hút ẩm có cả dàn nóng và dàn lạnh. Ảnh: Hsbne

Giống cơ chế hoạt động nhưng do đặt chung dàn nóng và dàn lạnh trên thân máy, không khí thoát ra từ máy hút ẩm sẽ có nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ phòng. Chênh lệch này không quá lớn nhưng cũng khiến người dùng phải tăng cường sử dụng quạt làm mát cho phù hợp với những ngày nóng ẩm.

Với điều hòa, do dàn nóng đặt bên ngoài, không khí thoát ra trong phòng là khí mát. Đây cũng là lý do nhiều người sử dụng chế độ hút ẩm để làm mát do tốn ít điện hơn so với chế độ làm lạnh. Cách thức hoạt động này khó phù hợp trong thời tiết nồm ẩm vào đầu năm với nhiệt độ môi trường vẫn ở mức thấp.

Điều hòa tốn điện hơn

Theo Dehumidifiercritic, tiêu thụ điện phụ thuộc vào công suất từng loại máy. Nhưng với cùng hiệu năng sử dụng, điều hòa luôn tốn điện hơn máy hút ẩm. Nếu bất liên tục trong ngày, mức chênh lệch khá đáng kể. Điều hòa thường được tính theo công suất làm lạnh BTU trong khi máy hút ẩm tính theo công suất hút mỗi ngày (như loại 12, 18 hay 30 lít mỗi ngày).

Chế độ hút ẩm trên điều hòa thường có hình giọt nước. Ảnh: Fordanddoonan

Máy hút ẩm hoạt động ồn hơn

Do tích hợp cả dàn nóng và dàn lạnh, máy hút ẩm luôn phát ra tiếng ồn khi hoạt động. Các dòng máy phổ thông thường có độ ồn khoảng 43 dB (thực tế có thể ở mức 50 dB), tương đương với quạt gió làm mát khi bật mức số một hoặc hai. Trong khi đó, điều hòa chỉ ồn khi mới khởi động, sau đó hoạt động yên tĩnh hơn nhờ dàn nóng được đặt bên ngoài.

Máy hút ẩm hiệu quả hơn nếu dùng lâu dài

Máy hút ẩm thường có chế độ tự động, tự duy trì độ ẩm, chạy máy khi độ ẩm cao hơn mức cài đặt và tự dừng khi đủ độ ẩm cẩn thiết. Trong khi đó, điều hòa liên tục chạy và người dùng cần điều chỉnh bật/tắt khi cần.

Mỗi máy hút ẩm đều kèm một bình chứa nước dung tích từ 3 đến 10 lít tùy công suất. Người dùng cũng có thể gắn vòi thoát nước trực tiếp nếu bật liên tục. Điều hòa luôn có sẵn ống thoát nước nên không cần quan tâm đến việc lắp đặt ống thoát.

Điều hòa tiện sử dụng nhưng máy hút ẩm linh hoạt hơn

Điều hòa là thiết bị phổ biến nên việc dùng điều hòa kiêm chức năng hút ẩm vẫn được nhiều gia đình lựa chọn. Trong khi đó, máy hút ẩm có tính linh hoạt cao hơn do thường trang bị bánh xe, có thể dễ dàng di chuyển giữa các phòng khi có nhu cầu. Giá của các loại máy hút ẩm thường từ khoảng 3 đến 10 triệu đồng.

Hoài Anh