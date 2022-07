Chọn bàn học để tránh gù lưng, cận thị cho trẻ

Bàn học thông minh được nhiều bậc cha mẹ lựa chọn để giúp con trẻ có tư thế ngồi đúng, chống gù lưng và cận thị.

Bảo vệ tư thế ngồi cho con trẻ

Nhiều bậc phụ huynh lo lắng khi thấy con mình viết bài trong tư thế khom lưng, đầu cúi sát mặt bàn, nằm dài ra bàn. Có bé dù bố mẹ nhắc nhở thường xuyên nhưng chỉ tập trung ngồi thẳng trong thời gian ngắn, sau đó lại thay đổi sang tư thế không phù hợp.

Phối cảnh một góc học tập cơ bản cho trẻ em. Ảnh: Nội thất The One

Các chuyên gia nhìn nhận việc ngồi sai tư thế có thể liên quan tới những bộ bàn ghế học tập không phù hợp với vóc dáng và mục đích sử dụng của các con. Chẳng hạn như các loại bàn học trong nhà chỉ cố định được một kích thước, trong khi học sinh cấp 1, cấp 2 lại phát triển nhanh về chiều cao, điều này khiến trẻ thường xuyên phải cúi người khi học bài.

Trong xã hội hiện đại phát triển, sức khỏe của con trẻ trở thành mối quan tâm hàng đầu của ba mẹ. Do đó, nhiều bộ bàn ghế thông minh đã được nghiên cứu để hỗ trợ rèn luyện cho trẻ thói quen ngồi đúng chuẩn tư thế bằng cách điều chỉnh chiều cao phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Bên cạnh đó, mặt bàn thông minh còn có độ nghiêng linh hoạt khoảng 10 độ. Khi trẻ đọc sách truyện, viết bài, mắt của các con sẽ có góc nhìn thẳng thoải mái, cổ vai gáy được thư giãn thay vì phải cúi quá nhiều, giúp bảo vệ sức khỏe và phục vụ cho con trẻ lâu dài.

Giải pháp bàn học thông minh cho trẻ em

Thấu hiểu được nhu cầu thị trường về những sản phẩm giúp bảo vệ cột sống và thị lực cho trẻ em, nhiều thương hiệu nội thất lớn đã cho ra mắt giải pháp bàn học với thiết kế thông minh, khoa học. Trong đó, có thể kể đến sản phẩm nội thất của The One (tiền thân là Nội thất Hòa Phát), thương hiệu có 26 năm kinh nghiệm trong ngành kinh doanh, sản xuất nội thất cho gia đình, văn phòng.

Bàn học thông minh The One có thể điều chỉnh độ cao thấp. Ảnh thiết kế: Nội thất The One

Nội thất The One đang có hơn 20 sản phẩm bàn ghế thông minh cho trẻ em nhiều độ tuổi. Hãng tập trung vào thiết kế, chất liệu và các tính năng phụ trợ hữu ích nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng.

Sản phẩm bàn ghế thông minh của The One đều có khả năng tăng hạ chiều cao bằng khớp nối chắc chắn hoặc hệ thống quay tay, thay đổi góc nghiêng bàn linh hoạt để trẻ em không bị đau mỏi khi tập trung làm bài. Chất liệu sản phẩm làm từ gỗ melamine, có khung thép phủ sơn tĩnh điện, sơn chống lóa đạt tiêu chuẩn an toàn, có thể sử dụng trong trường học. Ngoài ra, mặt bàn còn được in sắc nét thêm các chi tiết phụ trợ như bảng cửu chương, bảng tính..., giúp hỗ trợ các em trong quá trình học tập.

Ghế thông minh The One có núm vặn điều chỉnh độ cao thấp. Ảnh thiết kế: Nội thất The One

Bên cạnh thiết kế thông minh, vật liệu an toàn, bộ bàn ghế thông minh The One còn được thiết kế và trang trí với những gam màu tươi mới như xanh, cam, hồng, họa tiết nhân vật hoạt hình dễ thương, gần gũi giúp khơi dậy nguồn năng lượng tích cực và kích thích khả năng sáng tạo của trẻ. Sản phẩm góp phần tạo nên một không gian học tập đạt chuẩn, tạo điều kiện tối ưu để trẻ tiếp thu kiến thức, tập trung học tập và phòng chống những bệnh lý về mắt, xương, cột sống trong tương lai.



Tường An