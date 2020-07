Chọn bạn bè chính là 'chọn vận mệnh cuộc đời'

Chuyên gia tâm lý Lý Thảo Thảo có bài viết trên tờ Giáo dục phương Đông Trung Quốc nói về sự quan trọng của việc lựa chọn bạn bè.

Những ngày gần đây, một video khiến nhiều người dùng mạng Trung Quốc cảm thấy sợ hãi.

Một cô bé mặc áo xanh 10 tuổi dắt theo hai bé gái tầm 7,8 tuổi trèo lên nóc của một tòa chung cư và chơi những trò nguy hiểm như lật người quanh hàng rào bảo vệ hay giữ thăng bằng tại mép mái nhà mà không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào.

Trong khi cô bé mặc áo màu xanh tay giữ chặt vào lan can, miệng vẫn luôn hét: "Buông tay, buông tay" nhằm cổ vũ hai bạn tiếp tục trò chơi mạo hiểm. Rất may một người đàn ông đi qua nhìn thấy và thuyết phục hai cô bé trở lại nơi an toàn. Thấy người lạ xuất hiện, cô bé áo xanh trở nên điên loạn, liên tục hét lớn: "Chúng ta không thể dừng ở đây" rồi chạy lại phía người đàn ông cào cấu để giật chiếc điện thoại, không cho tiếp tục quay.

Bất kể phụ huynh nào xem xong đoạn video này cũng cảm thấy rùng mình. "Nếu hai cô bé kia tiếp tục nghe lời bạn gái mặc áo xanh thì chuyện gì sẽ xảy ra, điều đó không ai dám nghĩ tới", nhiều người chia sẻ cảm xúc.

Trong nhiều bình luận phía dưới video, tôi để ý tới bình luận của một người trẻ nói rằng "Những người bạn xấu sẽ hủy hoại cuộc sống của chúng ta".

Diễn viên Ngưu Manh Manh tự hủy hoại cuộc đời mình từ khi quen Trương Mặc, người từng bị bắt vì tội sử dụng ma túy.

Bình luận này khiến tôi nhớ tới diễn viên Ngưu Manh Manh bị cảnh sát Bắc Kinh bắt vì tội sử dụng ma túy vào tháng 6/2020. Sau nhiều tác phẩm truyền hình thất bại, giờ tên tuổi của cô lại nổi tiếng theo cách mà không ai mong muốn.

Với sắc vóc và khả năng diễn xuất tốt, nếu cố gắng Ngưu rất có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, việc cô có một người bạn trai như Trương Mặc - con trai nam diễn viên Trương Quốc Lập và nữ diễn viên Đặng Tiệp – người đã từng bị bắt vì tội sử dụng ma túy, cuộc đời đã rẽ sang hướng khác, tăm tối hơn rất nhiều.

Bạn bè của Ngưu từng khuyên cô từ bỏ Trương Mặc, nhưng khi đã lún sâu vào chuyện tình cảm, cô gái này thừa nhận bản thân không biết chọn bạn mà chơi. "Đó là số mệnh rồi", Ngưu nói. Tôi từng nghĩ chọn bạn chẳng liên quan gì đến số mệnh cả, nhưng điều đó chưa chắc đã đúng.

Nhà triết học nổi tiếng người Đức Friedrich Nietzsche từng nói: "Chiến đấu với rồng dữ lâu ngày, bản thân mình sẽ bị biến thành rồng dữ. Khi bạn cứ nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn". Điều tương tự sẽ xảy ra nếu như bạn kết giao với những người bạn xấu. Khi đó con người ta sẽ trở nên tồi tệ hơn, tương lai bị hủy hoại, thậm chí là mất mạng.

Gần đây một cô gái tên Lê Tâm Thảo, sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học tại tỉnh Vân Nam đã mất mạng vì lý do: "Không biết chọn bạn mà chơi"

Nhận lời mời của bạn cùng phòng, cô gái này đã đến thành phố Côn Minh chơi với bạn bè của người bạn này, những người trước đó cô không hề quen biết.

Họ đã mua tới 36 chai bia và một chai rượu để thiết đãi Lê. Sau buổi nhậu tưng bừng, ba người bạn không say, chỉ có mình Lê say. Bị bạn liên tục ép uống, cô gái này vẫn đủ sức để chạy trốn, những người cô gọi là bạn đuổi theo chặn đường. Không may Lê đã trượt chân ngã xuống sông rồi mất mạng, cuộc đời dừng lại ở tuổi 20.

Mỗi lần đọc được những tin tức như vậy, tôi cảm thấy sợ hãi. Không dễ để nuôi lớn một đứa con trưởng thành như Lê. Nhưng rồi cô lại phải trả mạng bởi việc kết bạn sai lầm của mình.

Nhà tâm lý học trẻ em, giáo sư Lý Quế Đổng từng nói: "Khi trẻ kết bạn, tôi khuyên các bà mẹ hãy trở nên nghiêm khắc".

Theo vị giáo sư này, là cha mẹ, cần phải nghiêm khắc để dạy con cách đối xử với mọi người, giúp chúng hiểu được tình huống nguy hiểm và tránh xa những người bạn xấu. "Tính cách, nhân sinh quan và sự nghiệp của một người ít nhiều ảnh hưởng từ bạn bè. Người mà bạn kết bạn sẽ ảnh hưởng cuộc sống cả cuộc đời", bà Lý nói.

Ông Du Mẫn Hồng, người sáng lập tập đoàn giáo dục nổi tiếng Tân Đông Phương của Trung Quốc.

Người sáng lập tập đoàn giáo dục nổi tiếng Tân Đông Phương tại Trung Quốc là Du Mẫn Hồng. Có trên 60% lưu học sinh Trung Quốc đang du học tại các nước Mỹ, Canada, Anh đều từng là học sinh được đào tạo tại trường Tân Đông Phương.

Trong một bài phát biểu của mình, Du từng khẳng định ông thành công như ngày hôm nay nhờ có sự giúp đỡ lớn từ những người bạn.

Năm 1995, sau khi thành lập Tân Đông Phương 2 năm, để khẳng định tên tuổi và mở rộng quy mô, thầy Du đã bay đi khắp các nơi như Mỹ, Châu Âu để mời những người bạn về dạy học. Điều kiện kinh tế lúc bấy giờ tại Trung Quốc không thể bằng nơi những người bạn đang sinh sống và làm việc, nhưng chỉ cần Du mở lời, tất cả đều đồng ý quay về nước.

Quay trở lại những năm 80, những lưu học sinh như Du rất vất vả, nhưng ông vẫn luôn hết mình giúp đỡ bạn bè. Ông từng nói rằng, nếu ông có cơm ăn, chắc chắn bạn bè sẽ không phải ăn cháo.

"Một người đáng tin cậy và xuất sắc chắc chắn sẽ thu hút những người xuất sắc và đáng tin cậy có cùng tần số", một trong những người bạn của Du khẳng định.

Cũng bởi sự giúp sức của những người bạn này, từ khi thành lập đến nay đã có vài triệu học sinh Trung Quốc trải qua các lớp đào tạo ngoại ngữ cấp tốc tại trường Tân Đông Phương. Nhiều phụ huynh ví von rằng nếu Du Mẫn Hồng rảo bước trên đường phố Bắc Kinh, hầu như ai cũng nhận ra. Nếu như Du có mặt tại các trường đại học nổi tiếng trên thế giới như Havard, Stanford Mỹ, hay là trường đại học Oxfort, Cambridge Anh, thì lưu học sinh Trung Quốc đang du học tại các trường này từ xa sẽ lên tiếng: Chào thầy Du ạ!

Những người bạn kết giao sẽ quyết định bạn là ai trong tương lai

Cách đây không lâu, chương trình "Ký túc xá tuyệt vời" của đại học Nam Thông, tỉnh Giang Tây đã trở thành một từ khóa tìm kiếm nóng trên mạng internet tại đất nước tỷ dân.

Sáu trong số 10 sinh viên xuất sắc chương trình "Ký túc xá tuyệt vời" của đại học Nam Thông, Trung Quốc.

Mười sinh viên sống trong cùng ký túc xá của trường đều có kết quả học tập xuất sắc: Cả 10 người đều học lên thạc sĩ. Để có kết quả như vậy thực sự không hề đơn giản.

Bí quyết của 10 người bạn này là mỗi khi rảnh, đều tổ chức các buổi tự học tiếng Anh, đủ 4 kỹ năng, nghe nói đọc viết ngay tại kí túc xá. Ngoài ra, mọi người sẽ chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi phương pháp học tập với nhau. Mỗi khi ai làm biếng, những người còn lại sẽ động viên và nhắc nhở.

"Sống và học tập trong một môi trường toàn người xuất sắc, bạn sẽ tự nhiên trở thành một người xuất sắc", Du Mẫn Hồng khẳng định.

Đồng thời ông giải thích thêm: "Đồng hành với những người kỷ luật, bạn sẽ trở nên tích cực. Ở bên những người xuất sắc bạn sẽ trở nên phi thường".

Một nghiên cứu của Đại học Purdue ở Mỹ từng chỉ rõ: "Những đứa trẻ sẽ thường chọn bạn tương tự trình độ và sở thích của mình. Sự lựa chọn này là tương hỗ và theo chu kỳ".

Người bạn xuất sắc có thể khiến trẻ tiếp tục tiến bộ và cố gắng học tập chăm chỉ, giúp bản thân trở nên tốt hơn. Ngược lại, một người bạn xấu sẽ chỉ mang đến những rắc rối cho cuộc sống và cuối cùng nó sẽ khiến bạn thất vọng.

Có một câu nói như thế này: "Kết giao với ai, bạn sẽ là người như thế. Bạn sẽ không lười biếng khi có người bạn chăm chỉ. Có bạn năng động bạn sẽ không bị trầm cảm. Bước đi với người khôn ngoan, bạn sẽ trở nên phi thường"

Trong cuộc sống, kết bạn với ai thực sự rất quan trọng, nó có thể xác định thành công hay thất bại trong tương lai của mỗi người.

"Lựa chọn bạn bè như lựa chọn chính vận mệnh cuộc đời. Chọn đúng bạn, đường đời dễ bước, chọn sai bạn, đường đời gian nan", người sáng lập tập đoàn giáo dục Tân Đông Phương từng nói.

Hải Hiền (Theo sohu)