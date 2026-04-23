Cholimex Food họp đại hội đồng cổ đông thường niên

Tại đại hội cổ đông thường niên Cholimex Food diễn ra hôm 21/4, các cổ đông thông qua nhiều kế hoạch tăng trưởng quan trọng, định hướng phát triển cho giai đoạn tiếp theo của công ty.

Theo đó, trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 15%/mệnh giá trở lên.

Năm nay, Cholimex Food định hướng củng cố và phát huy những thế mạnh cốt lõi của mình, tập trung mở rộng thị trường và tối ưu các kênh phân phối, đồng thời đẩy mạnh công nghệ số và tăng cường phát triển thương mại điện tử... Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng.

Thành viên hội đồng quản trị Cholimex Food. Ảnh: Cholimex Food

Ông Diệp Nam Hải, Tổng giám đốc Cholimex Food cho biết năm 2025 Cholimex Food vẫn duy trì được đà tăng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới

"Chúng tôi tin tưởng có thể hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đồng thời mang lại giá trị bền vững cho cổ đông nhờ chiến lược và các giải pháp cụ thể", ông Hải cho biết.

Theo báo cáo kinh doanh, doanh thu 2025 của công ty đạt hơn 4.087 tỷ đồng, tăng trưởng 9,8% so với năm 2024.

Toàn cảnh họp Đại hội đồng cổ đông của Cholimex Food. Ảnh: Cholimex Food

Sản phẩm của Cholimex Food hiện có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2025, hoạt động xuất khẩu tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi doanh nghiệp mở rộng thêm nhiều khách hàng mới tại Australia, Indonesia và Trung Quốc, tung ra thị trường hơn 55 sản phẩm mới thuộc nhóm, xốt, gia vị và thực phẩm đông lạnh.

Ở thị trường nội địa, Cholimex Food tiếp tục giữ vững vị thế trong ngành hàng gia vị và nước chấm, 30 năm liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao. Hệ thống phân phối phủ rộng toàn quốc, đồng thời đẩy mạnh hiện diện trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Shopee, Lazada và Tiki.

Năm 2025, công ty đã đưa vào vận hành nhà máy chế biến thực phẩm thứ hai với công suất 310.000 tấn/năm, cùng hệ thống kho lạnh và kho khô quy mô lớn tại Tây Ninh. Doanh nghiệp hiện áp dụng nhiều tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, cùng các chứng nhận quốc tế như BRC, Halal, Kosher, ASC, EU Code DL62 và NM556, TS 1265, KL 1282, đáp ứng yêu cầu của thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, Cholimex Food tiếp tục đầu tư vào trang thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng suất, đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng công nghệ, tích hợp hệ thống quản lý và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu giúp nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.

(Nguồn: Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex)