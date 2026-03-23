Chơi súng hơi, 2 người bị khởi tố

Lâm ĐồngHai người đàn ông ở phường Mũi Né bị khởi tố do tàng trữ súng hơi cùng hơn 500 viên đạn "để săn bắn động vật hoang dã".

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố Lê Văn Đình, Cao Văn Thuận (34 tuổi, cùng trú phường Mũi Né) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hai khẩu súng của Đinh và Thuận bị công an thu giữ. Ảnh: An Ninh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tại các đơn vị chuyển phát, cuối năm 2025, Phòng An ninh điều tra phát hiện Đình đang tàng trữ trái phép vũ khí. Bị mời lên làm việc, người này thừa nhận hành vi và giao nộp một khẩu súng dạng hơi khí nén cùng 456 viên đạn.

Mở rộng xác minh, công an tiếp tục triệu tập Cao Văn Thuận, cùng trú tại địa phương, thu giữ thêm một khẩu súng tương tự cùng 72 viên đạn.

Theo kết quả giám định, 2 khẩu súng trên thuộc vũ khí quân dụng. Hai bị can thừa nhận đã đặt mua súng về để săn bắn chim, thú.

Công an Lâm Đồng cho biết, việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế, súng săn, đạn dược không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Những người còn cất giữ vũ khí, đạn dược, cần tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương. Ai tự giác giao nộp sẽ không bị xử lý hình sự.

Tư Huynh