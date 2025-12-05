Chơi pickleball 49 tiếng liên tục

Mỹốn người tại Texas đã chơi pickleball liên tục 49 giờ, xô đổ kỷ lục vừa được lập trước đó một ngày, nhằm gây quỹ cho đồng nghiệp bị rối loạn hệ thần kinh.

Sự kiện kết thúc vào sáng 1/12 tại câu lạc bộ Pickler Universe, bang Texas với thành tích 49 giờ thi đấu không nghỉ của nhóm "Pickle Breakers".

Bốn thành viên Chong Kim, Geneva Olson, Cristobal Del Castillo và Abla Mannarino đang chờ Guinness xác nhận kỷ lục "Marathon pickleball đôi dài nhất thế giới".

Hành trình xác lập kỷ lục đã diễn ra khá kịch tính. Ban đầu, nhóm Kim chỉ đặt mục tiêu phá vỡ cột mốc 34 giờ 5 phút (được thiết lập tại London hồi tháng 9). Tuy nhiên, ngay sát ngày thi đấu, họ nhận tin một đội khác tại Pennsylvania vừa hoàn thành thử thách với 48 giờ liên tục.

"Tình thế buộc chúng tôi phải lựa chọn: dừng lại ở mức an toàn hay vượt qua giới hạn của chính mình. Cả nhóm quyết định chơi tới 49 tiếng", Kim kể.

Bốn thành viên của Pickle Breakers hoàn thành trận đấu pickleball kéo dài 49 tiếng tại bang Texas, Mỹ vào sáng 1/12. Ảnh: Ashley Langford

Theo quy định của Guinness cho hạng mục đôi (doubles), bốn người chơi phải thi đấu liên tục và không được thay người. Họ chỉ có 5 phút nghỉ ngơi sau mỗi giờ thi đấu. Để duy trì thể lực suốt hai ngày đêm, nhóm đã chọn chiến thuật cộng dồn giờ nghỉ (banked time) để có những giấc ngủ ngắn quý giá, tranh thủ nạp năng lượng và massage cơ bắp trước khi quay lại sân.

Động lực giúp họ vượt qua những cơn đau thể xác là Thomas Wilson, vận động viên chuyên nghiệp thuộc hệ thống UPA Tour. Wilson đang mắc chứng bệnh hiếm gặp về tự miễn và rối loạn hệ thần kinh thực vật, gây suy giảm nghiêm trọng khả năng hô hấp và sức bền.

Chi phí để Wilson thực hiện các liệu pháp hồi phục phức tạp như thay huyết tương hay tế bào gốc vô cùng đắt đỏ. Toàn bộ số tiền quyên góp từ sự kiện này được chuyển thẳng vào quỹ điều trị cho anh.

"Chúng tôi dành tặng nỗ lực này cho Thomas, người đang thầm lặng chiến đấu với bệnh tật mỗi ngày để giành lại sự sống", đại diện nhóm chia sẻ. Xúc động trước hành động của đồng nghiệp, Wilson đã trực tiếp đến sân cổ vũ và gọi đây là "một nỗ lực phi thường".

Pickle Breakers là tổ chức phi lợi nhuận do Kim và Colby Logan sáng lập với sứ mệnh dùng thể thao kết nối cộng đồng. Hồi tháng 4, họ từng tổ chức sự kiện tương tự, quyên góp 25.000 USD cho quỹ hỗ trợ gia đình người hiến tạng.

Minh Phương (Theo Pickleball, The Dink)