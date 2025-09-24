Chơi guitar trong lúc mổ não

AnhPaul Welsh-Dalton, 44 tuổi, ở Devon, chơi guitar trong lúc các bác sĩ mổ để loại bỏ 98% khối u ác tính trong não anh.

"Quả là một trải nghiệm siêu thực", Paul kể với truyền thông hôm 22/9 về ca mổ hồi cuối tháng 3.

Anh nhập viện sau một cơn co giật trên sàn bếp ngày 3/3. Các xét nghiệm cho thấy anh mắc u thần kinh đệm giai đoạn ba, một dạng u não ác tính hiếm gặp. Trong ca phẫu thuật ngày 28/3, bác sĩ áp dụng kỹ thuật mổ tỉnh (awake craniotomy), cho phép bệnh nhân duy trì ý thức để theo dõi khả năng vận động và ngôn ngữ suốt quá trình.

Paul đã chơi ba ca khúc Good Riddance (Time Of Your Life) của Green Day, Tribute của Tenacious D và Wonderwall của Oasis trong khi phẫu thuật viên thao tác trên vùng não nhạy cảm.

"Tôi nói với bác sĩ rằng cây đàn guitar rất quan trọng với mình, bởi đã gắn bó với nó 30 năm. Ông ấy bảo hãy mang theo để thử xem có thể sử dụng được trong ca mổ hay không", Paul kể.

Anh là kiểm toán viên, sống tại Ivybridge cùng vợ là Tiff, 39 tuổi, và năm con từ 3 đến 14 tuổi. Ban đầu, Paul sốc khi biết kết quả xét nghiệm nhưng gia đình là nguồn động lực để anh quyết định chiến đấu với bệnh tật để tiếp tục sống.

Hai tuần sau mổ, kết quả sinh thiết xác nhận Paul bị u thần kinh đệm độ 3. Từ đó đến nay, anh đã hoàn tất 6 tuần xạ trị và chuẩn bị bước vào 9 tháng hóa trị.

"Bác sĩ nói bệnh của anh ấy đã vào giai đoạn cuối, nhưng 'cuối' không có nghĩa là ngày mai", Tiff chia sẻ. Dù lo sợ, cô vẫn luôn sát cánh cùng chồng và hy vọng các con, đặc biệt là Colby mới ba tuổi, sẽ còn nhiều thời gian bên cha.

Mổ tỉnh không phải hiếm, nhưng việc bệnh nhân chơi nhạc cụ trong phòng mổ luôn gây chú ý. Năm 2024, một người đàn ông ở Florida (Mỹ) cũng chơi guitar để bác sĩ theo dõi khả năng vận động khi loại bỏ khối u não. Trước đó, một nhạc sĩ saxophone người Tây Ban Nha từng thổi kèn trong lúc phẫu thuật để bảo toàn kỹ năng biểu diễn.

Các chuyên gia thần kinh cho biết việc bệnh nhân tham gia hoạt động khi phẫu thuật không chỉ giúp bác sĩ kiểm soát rủi ro mà còn mang lại cho chính người bệnh thêm nghị lực vượt qua một trong những ca mổ khó khăn nhất trong y khoa.

