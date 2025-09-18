Chơi game vận động tại nhà, cô gái 25 tuổi đột quỵ

Nhật BảnThiếu nữ 25 tuổi, có lối sống ít vận động, bị đột quỵ và liệt nửa người sau khi chơi trò chơi vận động thực tế ảo tại nhà.

News Yahoo hôm 17/9 cho hay tạp chí American Journal of Case Reports công bố trường hợp một phụ nữ Nhật 25 tuổi, có lối sống ít vận động, gần đây mới bắt đầu tập thể dục thông qua trò chơi điện tử.

Trong game, người chơi sẽ hóa thân thành một nhân vật phiêu lưu qua nhiều thế giới khác nhau. Để di chuyển và tấn công quái vật, họ phải thực hiện các bài tập thể dục thực tế. Ví dụ, chạy tại chỗ để nhân vật chạy, gập bụng để tạo ra lá chắn phòng thủ, hay thực hiện các tư thế yoga hồi phục năng lượng.

Khi đang thực hiện các động tác cường độ cao như đẩy và kéo đầu liên tục, thiếu nữ đột nhiên cảm thấy cơn đau nhói ở bên trái cổ song không mấy để tâm.

Minh họa game. Ảnh: Gamesradar

Hai ngày sau, cô thấy tê liệt và mất cảm giác nửa người bên trái, kèm thị lực mắt trái mờ đi, gia đình lập tức đưa đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị bóc tách động mạch đốt sống. Các bác sĩ điều trị giải thích các cử động cường độ cao, lặp đi lặp lại khi chơi game đã tạo ra một áp lực lớn, gây tổn thương lớp lót bên trong của động mạch đốt sống ở cổ. Tổn thương này dẫn đến một vết rách nhỏ, khiến máu bắt đầu thấm vào thành mạch, dần dần tích tụ lại tạo thành một cục máu đông nguy hiểm.

Cục máu đông di chuyển theo dòng máu, đi lên não và cuối cùng mắc kẹt trong một mạch máu quan trọng, nằm gần trung tâm thị giác của não. Sự tắc nghẽn đột ngột cắt đứt nguồn cung cấp máu và oxy, dẫn đến một cơn đột quỵ thiếu máu cục bộ (ischemic stroke). Hậu quả là bệnh nhân bị mất thị lực ở mắt trái và tê liệt nửa người bên trái.

Cô gái được y bác sĩ phẫu thuật để loại bỏ cục máu đông, điều trị tích cực bằng các loại thuốc phù hợp nhằm ổn định tình trạng, ngăn ngừa đột quỵ tái phát. Một ngày sau, các triệu chứng tê liệt cải thiện đáng kể, người bệnh xuất viện sau 14 ngày nằm viện. Công ty sản xuất trò chơi chưa đưa phản hồi về vụ việc.

Các bác sĩ khuyến cáo việc tập thể dục đều đặn rất tốt cho sức khỏe, nhưng người mới bắt đầu có thể đối mặt với rủi ro nghiêm trọng nếu tập quá sức hoặc sai tư thế, nhất là khi có tiền sử bệnh hoặc thiếu vận động trong thời gian dài. Họ nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi luyện tập.

Bình Minh (Theo News Yahoo)