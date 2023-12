Chơi đào Nhật Tân, mận, lê rừng nở sớm

Hà NộiDù hai tháng nữa mới đến Tết nhưng thấy có người bán cành mận, đào Sơn La, chị Hạnh Anh lập tức đặt mua.

Người phụ nữ 30 tuổi ở quận Hà Đông duy trì thói quen cắm cành đào, mận dịp cuối năm bởi muốn đem mùa xuân vào nhà. Thay vì mua cây to cắm bình, chị ưu tiên chọn cành dăm, loại cao 60-80 cm, bởi diện tích nhà nhỏ hẹp.

"Quan sát các cành khẳng khiu bắt đầu đâm nụ, sau bung cánh trắng, hồng trong ngày đông rất thú vị. So với các giống hoa nhập ngoại đắt đỏ, cắm cành mận rừng giá bán phải chăng, hoa nở đẹp, dễ chăm sóc mà độ bền cao", chị Hạnh Anh nói.

Cũng trong những ngày đầu tháng 12, chị Thanh Trúc, 34 tuổi, ở quận Thanh Xuân đã chi 1,5 triệu đồng để mua một cành mận cao 2 m, dự tính đến Tết Dương lịch hoa nở rộ. Ngoài mận, chị đã liên hệ một nhà vườn ở Nhật Tân, quận Tây Hồ, đặt một cành đào phai dáng huyền được tuốt lá sớm để kích hoa nở sớm.

"Năm nay nhuận, giữa tháng hai mới Tết, tôi không thể chờ thêm nên liền đặt mua các loại hoa "báo xuân" từ đầu tháng 12. Trong nhà có cả đào, cả mận cảm giác mùa xuân đã cận kề", chị Trúc nói.

Cành mận loại cao hơn một mét được một gia đình ở Hà Nội mua về cắm, tháng 11/2023. Ảnh: Hoài An

Chị Nguyễn Hoa, 50 tuổi, tiểu thương bán hoa tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ là hộ đầu tiên trong làng có đào phai bán sớm. Chị cho biết, trưa 7/12 vừa chặt 5 cành đào loại cao 1,5-2,5 m ra chợ bán. Đây là những cành được gia đình chủ động tuốt lá sớm, mong cây ra hoa đúng đợt đầu tháng 12 để bán cho khách chơi Giáng sinh và Tết Dương lịch. Giá mỗi cành dao động 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

"Khách mua nhiều nhưng không có hàng để bán, 5 cành vừa mang ra đã có khách lấy 3. Giờ khách muốn mua phải đặt trước, còn để ra chợ ngắm nghía từng cành như Tết âm thì không có", chị Hoa nói.

Chủ vườn cũng cho biết riêng các loại đào dáng tròn, giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng phải đến cuối tháng 12, do năm nay nhuận hai tháng, người dân phải hãm để hoa nở đúng Tết.

Chị Hoa, tiểu thương tại chợ Quảng An giới thiệu cành đào phai nở sớm, giá 700.000 đồng, trưa 7/12. Ảnh: P.D

Không chỉ đào Nhật Tân, gần hai tháng nay, nhiều tiểu thương bắt đầu rao bán cành mận, lê, đào dăm (loại tỉa cành) trồng ở các tỉnh miền núi phía Bắc, giá một bó từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. So với hoa chính vụ, những cành nở sớm thường ít nụ, cánh cũng mỏng hơn.

Chị Hoài An, chủ cửa hàng hoa tại huyện Thanh Trì cho biết từ cuối tháng 10 đã nhập cành mận về bán. Số hoa này đều do bà con vùng cao trồng trên đồi, cây già cỗi, hiệu quả kinh tế thấp nên chặt bán.

Ngoài khách Hà Nội nhận 15-20 đơn, trung bình mỗi ngày chị An cũng gửi hơn 700 bó nhỏ và 50 cành to đi các tỉnh. Giá bán từ vài chục nghìn đồng với cành dăm cho đến vài triệu đồng với loại trên 1,5 m. Lượng khách đặt mua tăng 20-30% so với năm ngoái. Nhiều thời điểm không có hàng để bán, buộc phải hẹn khách trả đơn muộn một vài ngày.

"Nhu cầu ngày càng cao, chỉ cần hoa đẹp, nở đúng cam kết thì bao nhiêu hàng về cũng hết. Từ giờ đến cuối năm chắc chắn nhu cầu mua sẽ ngày càng tăng", chị An nói.

Một cành mận chị An giao cho khách ở Hà Nội, tháng 10/2023. Ảnh: Hoài An

Quỳnh Nguyễn