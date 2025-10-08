Chọc tổ ong vò vẽ, bé trai bị đốt 35 mũi suýt tử vong

Bé trai 4 tuổi ở Gia Lai bị ong vò vẽ đốt 35 mũi, may mắn thoát nguy kịch sau hơn ba tuần lọc máu và thay huyết tương, trong khi bạn cùng nhóm không qua khỏi.

Cậu bé bị ong đốt trên đường đi lễ nhà thờ về sáng 7/9, sau đó đau, mệt được đưa vào bệnh viện địa phương. Trẻ nhanh chóng suy hô hấp, sốc, vàng da, tiểu ít, máu xá xị. Bác sĩ chẩn đoán phản vệ độ 3 do ong đốt, tổn thương đa cơ quan, suy thận cấp, tổn thương gan nặng và xuất huyết tiêu hóa. Êkíp Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hỗ trợ điều trị từ xa bằng kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương, song tình trạng không cải thiện, bé được chuyển khẩn đến TP HCM.

BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết khi nhập viện, bé li bì, phù toàn thân, trên người có khoảng 35 vết ong đốt, nhiều nốt sưng đỏ, một số hoại tử. Kết quả xét nghiệm cho thấy tổn thương gan, thận nặng và hủy cơ, đe dọa tính mạng.

Bé được thở máy, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch, kháng sinh, hỗ trợ gan và lọc máu liên tục. Sau hơn ba tuần điều trị tích cực với 10 đợt lọc máu và 3 lần thay huyết tương, bé dần hồi phục, cai được máy thở, chức năng gan thận trở lại bình thường.

Theo bác sĩ Tiến, đây là trẻ được cứu sống nhờ sự phối hợp hai bệnh viện chuyển giao kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương. Ong vò vẽ đốt có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt đối với trẻ em.

Trong nhóm ba trẻ bị ong tấn công hôm đó, một bé 5 tuổi tử vong do sốc phản vệ nặng, một bé điều trị tại bệnh viện địa phương. Theo người nhà, trên đường đi lễ nhà thờ về, một bạn lớn trong nhóm ném đá chọc tổ ong rồi bỏ chạy, khiến các bé nhỏ hơn bị đàn ong lao vào tấn công.

Để phòng ngừa ong đốt, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh phát quang khu vực xung quanh nhà và vườn, đảm bảo không có tổ ong ẩn nấp. Hướng dẫn trẻ em không lại gần, không chọc phá tổ ong, tránh tiếp xúc với những khu vực có ong sinh sống. Khi đi dã ngoại hoặc vào rừng, tránh mặc quần áo sặc sỡ và sử dụng nước hoa vì có thể thu hút ong.

Lọc máu điều trị cho một bệnh nhân. Ảnh: Giang Huy

Lê Phương