Cho vay qua iCloud, thu lãi đến 662%

Hưng YênNhóm Đỗ Văn Hưng cho khoảng 1.500 người vay lãi nặng qua tài khoản iCloud của iPhone, tiền giao dịch trên 30 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đỗ Văn Hưng (26 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Hường (29 tuổi, ở Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Đỗ Văn Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Hưng, Hường và một số người khác góp vốn lập nhóm cho vay tiền qua iCloud, lãi suất từ 286 đến 662% một năm.

Họ thuê cộng tác viên đăng bài cho vay trên mạng xã hội, hưởng hoa hồng 30-35% khi tìm được khách. Người vay phải cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân và cho nhóm này cài tài khoản iCloud vào điện thoại. Nếu chậm trả lãi, chủ nợ sẽ khóa iCloud khiến điện thoại không thể sử dụng.

Từ cuối năm 2024 đến nay, nhóm của Hưng đã cho khoảng 1.500 người vay trên toàn quốc, tổng dư nợ hơn 30 tỷ đồng.

Lê Tân