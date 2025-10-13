Cho vay nặng lãi hơn 2.000%/năm

Hải PhòngQuách Đức Anh, 29 tuổi, cho hai phụ nữ vay tiền với lãi suất hơn 2.000% mỗi năm dưới hình thức “họ góp” hằng ngày.

Đức Anh bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, sau khi Công an phường Gia Viên tiếp nhận đơn trình báo của hai phụ nữ việc phải trả lãi suất cao.

Tại cơ quan công an, Đức Anh khai từ đầu năm 2025 bắt đầu cho nhiều người vay tiền lấy lãi cao. Từ 1/3 đến 25/3, anh ta cho một phụ nữ 36 tuổi, ở phường Gia Viên) vay 5 triệu đồng theo hình thức "họ góp", mỗi ngày 500.000 đồng.

Sau khi kết thúc chu kỳ vay, ngoài tiền gốc, Đức Anh thu 7,5 triệu đồng tiền lãi, tương đương lãi suất 2.190% một năm.

Bị can Quách Đức Anh. Ảnh Công an cung cấp

Tương tự, từ tháng 1 đến tháng 7, Đức Anh cho một phụ nữ 37 tuổi, trú tại phường Đông Hải vay liên tục 8 "bát họ", tổng cộng hàng trăm triệu đồng, với mức trả góp mỗi ngày từ một đến hai triệu đồng trong 26 ngày. Tổng số tiền lãi Đức Anh tương đương mức lãi suất hơn 421% một năm.

Hằng ngày vào khoảng 18h, Đức Anh đến tận nhà hai phụ nữ để thu tiền mặt.

Theo Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người nào cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự (20%/năm) nhằm thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Lê Tân