Cho tội phạm lừa quan mạng thuê tài khoản ngân hàng

Quảng NinhBốn người bị khởi tố vì tham gia mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học để hợp thức hóa giao dịch lừa đảo lên tới 256 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can Dương Văn Tùng (33 tuổi), Đoàn Văn Trường (28 tuổi), Phạm Văn Vinh (38 tuổi) và Nguyễn Thanh Sơn (30 tuổi) cùng trú tại Quảng Ninh, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, tháng 9/2024, hai người là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân được Nguyễn Đức Tiến (40 tuổi, cầm đầu đường dây lừa đảo tại Camphuchia) chỉ đạo về Việt Nam thuê người, thiết lập chỗ ăn, ở tập trung để thực hiện việc quét sinh trắc học cho hoạt động lừa đảo.

Tùng, Trường, Vinh, Sơn tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Quân và Trương về Việt Nam móc nối với Nguyễn Đức Linh (42 tuổi, ở phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) thuê Tùng, Trường Vinh, Sơn mở tại khoản và thực hiện chuyển khoản. Nhóm này ở tại căn nhà trên đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh.

Tùng, Trường, Vinh, Sơn được trả từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, làm việc gần như 24/7, nhiệm vụ là mở tài khoản và cung cấp dữ liệu khuôn mặt, vân tay để chuyển tiền theo yêu cầu. Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch hợp thức hoá tiền lừa đảo tới hơn 256 tỷ đồng.

Ngoài bốn người trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố 13 bị can khác. Riêng Tiến đã bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc.

Công an cảnh báo người dân không cho thuê, cho mượn, bán tài khoản ngân hàng hoặc chia sẻ dữ liệu sinh trắc học, đề phòng bị lợi dụng vào hoạt động phạm pháp; đồng thời nâng cao cảnh giác với các chiêu trò tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" để tránh trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm công nghệ cao.

Lê Tân