Cho tim bệnh nhân tạm ngừng đập để xử lý thông liên thất

Cần ThơCác bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể để thay tim làm nhiệm vụ bơm máu nuôi cơ thể, giúp tim tạm nghỉ trong quá trình phẫu thuật.

Theo hồ sơ bệnh án, tháng 9, bệnh nhân 62 tuổi, ngụ tại xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt, mệt nhiều, khó thở và chóng mặt. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả siêu âm tim cho thấy, bệnh nhân bị thủng vách liên thất, khiến máu chảy bất thường giữa hai buồng tim, dẫn đến suy tim tiến triển nặng, chức năng co bóp tim giảm nghiêm trọng.

Qua hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ nhận thấy, nếu bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật ngay tại thời điểm mới nhập viện thì tỷ lệ rủi ro rất lớn. Nguyên nhân là vùng tim bị tổn thương còn rất yếu, trong quá trình phẫu thuật nguy cơ biến chứng cao và đe dọa tính mạng.

Vì thế, các bác sĩ quyết định điều trị tích cực trước để ổn định sức khỏe, giúp tim có thời gian phục hồi, rồi mới tiến hành phẫu thuật. Việc chờ đợi này nhằm đảm bảo ca mổ diễn ra an toàn hơn và tăng khả năng hồi phục cho người bệnh. "Êkíp bác sĩ của bệnh viện đã khẩn trương hội chẩn đa chuyên khoa, chỉ định điều trị nội trú, chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện và phẫu thuật cho người bệnh sau hai tuần", bác sĩ Trần Phước Hòa, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực - Hồi sức sau mổ tim, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết.

Đúng hai tuần sau, nhận thấy tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đáp ứng được cuộc phẫu thuật ngoại tim mạch chuyên sâu, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Vùng thủng ở vách tim bệnh nhân đã được khâu vá thành công và vùng phình mỏm đã được tái tạo.

BSCKII Trần Phước Hòa cho biết ca mổ khó, đòi hỏi bác sĩ tay nghề cao và kinh nghiệm chuyên sâu trong xử lý tim mạch. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể để thay tim làm nhiệm vụ bơm máu nuôi cơ thể, giúp tim tạm nghỉ. Sau đó, êkíp tiến hành bắc 4 cầu nối mạch vành để cải thiện lưu lượng máu nuôi tim, rồi dùng dung dịch đặc biệt giúp tim tạm ngừng đập nhằm xử lý phần bị thủng ở vách tim (thông liên thất). "Toàn bộ quá trình đều được phối hợp chặt chẽ để bảo vệ chức năng tim và não cho người bệnh trong thời gian suốt ca mổ kéo dài", bác sĩ Trần Phước Hòa nói.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc tích cực. Sau mổ 7 ngày, bệnh nhân đã được xuất viện, theo dõi tái khám ngoại trú theo lịch. Hiện tại, bệnh nhân hồi phục tốt, huyết động ổn định, chức năng tim cải thiện rõ rệt và đang tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng để sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ Trần Phước Hòa thăm khám người bệnh sau ca mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Hòa cho biết, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu tim mạch nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc để lại nhiều biến chứng nặng nề như: suy tim, rối loạn nhịp tim, thủng tim, vỡ tim... Thủng vách liên thất là một trong những biến chứng hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm sau nhồi máu cơ tim cấp. Người dân, đặc biệt trên 50 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, cần thăm khám định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Lúc này, nếu có các triệu chứng như đau ngực kéo dài, khó thở, vã mồ hôi lạnh, mệt đột ngột, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Những năm gần đây, chuyên ngành phẫu thuật tim hở đã có bước tiến vượt bậc, từ các kỹ thuật như khâu vá tim, thay van tim đến việc ứng dụng thiết bị hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể hiện đại. Nhờ những tiến bộ này, các bác sĩ có thể can thiệp thành công nhiều trường hợp bệnh tim nặng, phức tạp, vốn trước đây có nguy cơ tử vong rất cao.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ngày càng khẳng định năng lực điều trị hiệu quả các ca bệnh tim mạch phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Kim Anh