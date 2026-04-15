Cho thuê căn hộ ngắn ngày trong chung cư phải đăng ký hoạt động

TP HCMCá nhân, tổ chức cho thuê căn hộ ngắn ngày trong nhà chung cư phải đăng ký cơ sở lưu trú du lịch và tuân thủ các quy định liên quan.

Quy định trên được nêu trong văn bản về quản lý, sử dụng nhà chung cư do UBND TP HCM ban hành, có hiệu lực từ ngày 25/4, áp dụng với nhà chung cư để ở, chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp và nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn.

Theo đó, việc khai thác căn hộ trong nhà chung cư phải phù hợp với loại hình, công năng sử dụng và hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp cho thuê căn hộ theo hình thức lưu trú ngắn ngày (căn hộ du lịch), chủ nhà phải đăng ký cơ sở lưu trú du lịch và tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân cho thuê căn hộ phải chấp hành các quy định liên quan đến nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế, cư trú, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và môi trường. Người cho thuê có trách nhiệm đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú cho khách, đồng thời yêu cầu khách tuân thủ nội quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, theo Quyết định 26/2025 về quản lý, sử dụng nhà chung cư, căn hộ trong các dự án chung cư chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở, không cho phép khai thác lưu trú ngắn hạn (theo ngày, giờ, mô hình như Airbnb), trừ các công trình hỗn hợp có chức năng lưu trú. Tuy nhiên, quy định này sau đó vấp phải nhiều phản ứng từ thị trường. Ở quy định mới, TP HCM không còn tiếp cận theo hướng cấm, mà chuyển sang làm rõ điều kiện khai thác, yêu cầu căn hộ phải đúng công năng được phê duyệt và thực hiện đăng ký lưu trú theo quy định.

Bên cạnh yêu cầu khai thác lưu trú ngắn này, quy định mới cũng làm rõ việc khai thác các hoạt động kinh doanh dịch vụ, thương mại trong nhà chung cư. Theo đó, việc khai thác phải đúng mục đích, công năng sử dụng, phù hợp với hồ sơ thiết kế và không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong chung cư cũng phải sử dụng đúng phần diện tích thương mại, dịch vụ theo hồ sơ dự án và quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời tuân thủ nội quy, quy chế quản lý tòa nhà. Ở chiều ngược lại, ban quản trị và cư dân có trách nhiệm tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh hợp pháp diễn ra theo đúng quy định.

Với hoạt động cho thuê căn hộ, các bên được phép ký hợp đồng bằng văn bản giấy hoặc điện tử, không bắt buộc công chứng. Tuy nhiên, người cho thuê vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, đăng ký cư trú, thông báo lưu trú, cũng như các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, môi trường và thương mại điện tử.

Phương Uyên