Chờ thư của người đàn ông đồng điệu về tâm hồn

Ngoại hình tôi bình thường, giọng nói khá trầm nhưng có sức nặng, thẳng tính, hiện tại đã bớt nóng và quen với nụ cười.

Tôi là người nữ đã được 40 tuổi 6 tháng, chưa từng kết hôn, đã trải qua một số mối quan hệ chính thức (đã ra mắt gia đình) và quen biết qua bạn bè. Công việc chính là dạy tiếng Anh và đây là ngôn ngữ mà tôi đam mê tính đến hiện tại. Tôi hiện sống một mình ở TP HCM dù gia đình cách không xa, đơn giản là tôi thích sự tự do và tự quản cuộc sống. Gia đình tôi đều làm việc trong cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế. Điều này là động lực để tôi nỗ lực chứ không phải để dựa dẫm. Tôi quen với kỷ luật, tự lập, có trách nhiệm. Ngoại hình bình thường, giọng nói khá trầm nhưng có sức nặng, thẳng tính, hiện tại đã bớt nóng tính và quen với nụ cười miễn tôi thấy vui. Mức lương đủ sống, không có khái niệm 'trai nuôi' hay nhờ vả gia đình.

Tôi từng có bài học về tin và giúp người để ảnh hưởng đến cuộc sống, mất bạn bè và vật chất nên giờ đây tôi khá thận trọng trong giao tiếp. Sở thích của tôi là học ngôn ngữ; đọc sách về thiếu nhi, lịch sử, văn hóa và văn học; nấu món Việt và món chay (tôi ăn chay 10 ngày một tháng vì tôi thích); chơi với con của các bạn tôi, nghe chúng tâm sự hay chở chúng đi chơi; trồng cây cho lá vì tôi thích màu xanh lá cây và nhìn sự sống mãnh liệt của từng chồi non; dọn dẹp không gian sống; tập thể dục đơn giản; nghe nhạc nào mà làm dịu tâm trí là được. Giờ tôi thích ở nhà khi rảnh để 'dọn dẹp thân tâm', ra ngoài khi cần, lâu lâu đi đường sách, thảo cầm viên, leo núi, trồng rừng, về quê ngoại còn quê nội khá xa nên có nhiều thời gian tôi mới về.

Tôi đã đọc kha khá các bài viết trên đây, đã gửi thư nhưng chưa có kết quả. Tôi cũng cân nhắc việc gửi bài nhưng tôi vẫn quyết định làm vì tin vào sự công bằng của cuộc sống, vào nét đẹp nội tâm của con người, tin vào chính tôi, người xứng đáng có được một người đồng điệu về tâm hồn, dù chỉ là bạn. Tôi không mưu cầu hạnh phúc trên mạng nên nếu bạn thấy bài viết của tôi phù hợp với góc nhìn của bạn thì bạn chủ động gửi thư nhé. Mình sẽ bắt đầu nhắn tin qua lại rồi sẽ gặp nếu thấy có thể tin một chút, rồi cứ thế phát triển lên.

Tôi luôn giữ chính kiến, không dễ bị khuất phục, không nhất thiết phải 'lụy' ai đó. Kể cả trong mối quan hệ dù chỉ là bạn, tôi thích sự đồng điệu về tâm hồn và tôn trọng nhau. Chờ thư của người đồng điệu.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ