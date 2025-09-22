Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Lại Thế Nguyên, Trần Quốc Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cho thôi nhiệm vụ đại biểu khóa 15 với ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam theo đơn xin nghỉ ngày 18/9.

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp, thảo luận và bỏ phiếu kín thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lại Thế Nguyên, đại biểu đoàn Thanh Hóa, và ông Trần Quốc Nam, đại biểu đoàn Khánh Hòa.

Văn phòng Quốc hội sau đó phát thông cáo báo chí, cho biết quyết định được ban hành căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, ý kiến cơ quan có thẩm quyền và tờ trình của Ủy ban Công tác đại biểu.

Ông Lại Thế Nguyên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Lại Thế Nguyên sinh năm 1970, quê Thanh Hóa, từng giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 của Thanh Hóa. Trung ương vừa quyết định cho ông nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Trần Quốc Nam. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Trần Quốc Nam sinh năm 1971, quê Quảng Ngãi, có hơn 25 năm công tác tại Ninh Thuận, từng là Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh. Sau khi Ninh Thuận hợp nhất vào Khánh Hòa từ 1/7, ông được phân công làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa. Đầu tháng 9, ông Nam có đơn xin nghỉ công tác với lý do cá nhân.

Quốc hội khóa 15 khi mới bầu có 499 đại biểu, đến nay khoảng 20 người đã bị cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Vũ Tuân