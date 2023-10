Chó thọ nhất thế giới qua đời ở tuổi 31

Bobi, chú chó ở Bồ Đào Nha được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là chó sống lâu nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 31.

Bác sĩ thú y Karen Becker ngày 23/10 thông báo trên Facebook rằng Bobi, chó đực giống Rafeiro do Alentejo, đến từ Leiria, Bồ Đào Nha, đã qua đời.

"Thời gian có bao giờ là đủ không? Tôi nghĩ là không. Dù sống lâu hơn mọi con chó trong lịch sử, 11.478 ngày Bobi có mặt trên cõi đời này vẫn không bao giờ đủ với những người yêu thương nó", bác sĩ Becker viết.

Becker lần đầu tiên gặp Bobi hồi tháng 2, sau khi chú chó này được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là chó sống lâu nhất thế giới, với 30 năm 266 ngày. Becker cũng dự tiệc sinh nhật của Bobi hôm 11/5, khi chú chó này tròn 31 tuổi.

Chó sống thọ nhất thế giới qua đời ở tuổi 31 Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đăng video về cuộc sống của Bobi hôm 2/2. Video: X/Guinness World Records

Bác sĩ Becker cũng dẫn lời Leonel Costa, chủ của Bobi, chia sẻ rằng chú chó này sống lâu nhờ "dinh dưỡng tốt, thường xuyên gần gũi thiên nhiên, tự do khám phá môi trường sống, được yêu thương và chăm sóc thú y tốt".

"Bobi hiểu nó rất được yêu thương", Costa cho biết.

Năm 1992, Bobi được đăng ký khai sinh với cơ quan y tế thú y ở thành phố Leiria. Tuổi thọ của chú chó này cũng được xác nhận từ SIAC, cơ sở dữ liệu về thú cưng được chính phủ Bồ Đào Nha ủy quyền và do liên minh bác sĩ thú y quốc gia quản lý.

Chủ Leonel Costa đăng ảnh cùng chó Bobi hồi tháng 2. Ảnh: Facebook/Leonel Costa

Theo tạp chí khoa học Nature, tuổi thọ trung bình của loài chó là 12 năm và một số giống chó nhỏ có thể sống lâu hơn 1-2 năm so với chó to. Giống chó Rafeiro do Alentejo như Bobi có tuổi thọ trung bình 12-14 năm.

Trước Bobi, kỷ lục chó sống thọ nhất thế giới thuộc về Bluey, giống chó chăn gia súc Australia, sống được 29 năm 5 tháng.

Ngọc Ánh (Theo Straits Times)