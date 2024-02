Chó thọ nhất thế giới bị tước danh hiệu

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tước danh hiệu chó sống lâu nhất thế giới với Bobi, ở Bồ Đào Nha do không đủ bằng chứng thuyết phục.

"Ngoài giấy tờ từ cơ quan thú y được cùng dữ liệu từ microchip, chúng tôi không còn bằng chứng thuyết phục nào khác có thể xác nhận ngày sinh của Bobi", Mark McKinley, giám đốc phụ trách kỷ lục tại Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (GWR), cho biết hôm nay.

Bobi là chó đực giống Rafeiro do Alentejo, đến từ Leiria, Bồ Đào Nha, có chủ là Leonel Costa. Theo giấy tờ, Bobi sinh ngày 11/5/1992. GWR tháng 2/2023 ghi nhận Bobi là chó sống thọ nhất trong lịch sử, 30 năm 268 ngày tuổi. Bobi được thông báo qua đời hồi tháng 10/2023, khi 31 năm 163 ngày tuổi.

Giới chuyên gia thú y hoài nghi về tuổi của Bobi. Hình ảnh chụp năm 1999 cho thấy Bobi có màu chân khác với con chó qua đời năm ngoái. Trong khi đó, cơ sở dữ liệu thú nuôi quốc gia Bồ Đào Nha (SIAC), ghi nhận dữ liệu từ microchip, không yêu cầu chứng minh tuổi với chó sinh trước năm 2008. Kết quả phân tích di truyền cho thấy Bobi đã già, nhưng không xác định được bao nhiêu tuổi.

GWR hồi tháng 1 thông báo đình chỉ danh hiệu với Bobi để điều tra. "Không có bằng chứng thuyết phục, chúng tôi không thể giữ danh hiệu cho Bobi và tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn cao của tổ chức", ông McKinley bổ sung.

Costa chưa lên tiếng về thông tin.

Bobi tại làng Conqueiros, miền trung Bồ Đào Nha, ngày 4/2/2023. Ảnh: Reuters

Theo tạp chí khoa học Nature, tuổi thọ trung bình của loài chó là 12 năm và một số giống chó nhỏ có thể sống lâu hơn 1-2 năm so với chó to. Giống chó Rafeiro do Alentejo như Bobi có tuổi thọ trung bình 12-14 năm.

Trước Bobi, kỷ lục chó sống thọ nhất thế giới thuộc về Bluey, giống chó chăn gia súc Australia, sống được 29 năm 5 tháng và đã qua đời năm 1939.

Như Tâm (Theo Reuters, Guardian)