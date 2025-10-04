Chợ Tết Trung thu 0 đồng cho hàng nghìn em bé bệnh nặng

Gần 50 gian hàng sách truyện, đồ chơi, gấu bông, balo, bánh trung thu, đèn lồng, vé trò chơi bán giá 0 đồng tại Bệnh viện Nhi Trung ương phục vụ 2.000 bệnh nhi.

Sáng 4/10, Thu Huyền 7 tuổi, ở Hà Nam, đứng xếp hàng ở gian hàng thư pháp để xin chữ "bình an". Cô bé níu tay mẹ hỏi "con xin chữ bình an thì sẽ nhanh khỏi bệnh mẹ nhỉ?". Người mẹ xoa nhẹ vào mái tóc con lơ thơ rụng gần hết chỉ còn vài sợi, rồi nói nhỏ "tất nhiên rồi".

Huyền ung thư phổi giai đoạn 3, đã cắt bỏ một phần phổi. Bệnh khởi phát cuối năm 2024 biểu hiện ban đầu là sốt, gia đình hoàn cảnh khó khăn nên không cho con đi khám. Đến tháng 2, bệnh không dứt, Huyền khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương mới biết bị u phổi. Người mẹ cho biết những tháng qua con nằm viện triền miên nên sức khỏe con kiệt quệ.

Ở gian hàng tò he bên cạnh, chị Vân ở Quảng Ninh đẩy xe lăn đưa con trai đi tham quan. Bé học lớp 7 vốn khỏe mạnh, hồng hào bất ngờ phát bệnh ung thư não, giờ chỉ nặng 16 kg với những vết sẹo chằng chịt trên đầu. Vài tháng sau mổ, bé đang vào hóa chất đợt 8, song các bác sĩ lại vừa phát hiện một khối u mới.

"Hết đợt hóa chất 8, con sẽ được chụp chiếu đánh giá để bác sĩ có phác đồ điều trị mới, phẫu thuật lại cho con", người mẹ nói, thêm rằng chưa biết tương lai con còn sống được bao lâu nhưng giờ cứ cho con vui được ngày nào hay ngày đó. Dịp này, bé được đón Trung thu ở viện, có nhiều quà, đồ chơi nên tinh thần cũng tốt hơn.

Cha mẹ bế em bé tham gia hội chợ miễn phí tại bệnh viện. Ảnh: Lê Nga

Tiến sĩ Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết mỗi ngày nơi này tiếp nhận khoảng 4.000-5.000 bệnh nhân đến khám, trong đó gần 2.000 trẻ điều trị nội trú. Nhiều em phải nằm viện liên tục hàng tháng trời, chịu đựng nỗi đau bệnh tật, lỡ hẹn với gia đình, bạn bè.

Không chỉ tập trung điều trị, bệnh viện chú trọng chăm sóc tâm lý cho bệnh nhi, giúp các em có thêm sức mạnh tinh thần vượt qua bệnh tật. Liệu pháp tâm lý, bao gồm sự động viên, chia sẻ và đồng cảm từ nhân viên y tế, đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều trị cho bệnh nhi.

Những tác động tích cực của liệu pháp này giúp trẻ giảm căng thẳng, lo âu và cảm giác cô đơn, đối mặt tốt hơn với nỗi sợ hãi, đau đớn. Đồng thời, liệu pháp tâm lý còn tăng cường khả năng thích nghi, cải thiện chất lượng cuộc sống và giúp trẻ hợp tác tốt trong các phương pháp điều trị, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị y tế.

Hàng năm, bệnh viện kêu gọi cộng đồng chung tay mang đến Tết Trung thu vui vẻ cho bệnh nhi. Năm nay, với 44 gian hàng hội chợ và hàng nghìn suất quà, Phòng Công tác xã hội kết nối các nhà hảo tâm để hỗ trợ hơn 2.000 bệnh nhi.

Trước đó, ngày 1/10, các bé đã xem biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục văn nghệ, ảo thuật, xiếc đặc sắc. Ước tính, tổng kinh phí tổ chức chương trình Trung thu năm nay cho các cháu khoảng 2,1 tỷ đồng.

Dịp này, nhiều bệnh viện khác như Viện Huyết học Truyền máu trung ương, Bệnh viện Thanh Nhàn... cũng tổ chức Trung thu cho các em nhỏ tại viện. Các bác sĩ hy vọng những niềm vui nhỏ này giúp các em vơi đi nỗi sợ bệnh tật, điều trị tốt.

Những em bé ngồi xe lăn xem múa lân tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Thiên Lam

Lê Nga