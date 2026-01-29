Chợ Tết 0 đồng cho bệnh nhân ung thư

Hà NộiGiữa những ngày cận Tết, khi nỗi lo bệnh tật và chi phí điều trị vẫn đè nặng lên vai nhiều gia đình, một phiên chợ đặc biệt đã mang mùa xuân đến sớm với hàng trăm bệnh nhân ung thư.

Giữa phiên chợ đặc biệt chiều 29/1, bà Hạnh (65 tuổi, Nghệ An) nâng niu những phần quà Tết 0 đồng vừa nhận được. Do phải hoàn thành liệu trình xạ trị K đại trực tràng, bà chọn ở lại Bệnh viện K thay vì về quê đón Tết. Những gói bánh chưng, khoanh giò và nét chữ thư pháp tại đây đã trở thành liều thuốc tinh thần quý giá cho người phụ nữ này.

"Ở bệnh viện mà vẫn thấy không khí Tết, lòng tôi nhẹ hẳn đi", bà bộc bạch niềm vui giản dị giữa cuộc chiến dài hơi với bệnh tật.

Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tham gia chợ Tết 0 đồng tại Bệnh viện K. Ảnh: Mạnh Trần

Cách đó không xa, ông Tuấn, 67 tuổi (Yên Bái), khệ nệ xách những túi quà đầy ắp thực phẩm thiết yếu. Người đàn ông cho biết vợ ông vừa trải qua ca phẫu thuật ung thư vú tuần trước. Các nghiên cứu về ung bướu trên thế giới đã chỉ ra rằng, chi phí điều trị ung thư thường đẩy các gia đình vào tình trạng kiệt quệ tài chính chỉ sau một năm chẩn đoán. Trong bối cảnh đó, những phần quà từ phiên chợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự hỗ trợ thiết thực, giúp gia đình ông vơi bớt nỗi lo sắm sửa khi ngân sách đã dồn hết cho thuốc men.

Không khí trầm lắng hơn tại quầy ông đồ, nơi chị Lan, 45 tuổi (Bắc Ninh), lặng lẽ đẩy chiếc xe nôi có đứa con nhỏ mắc ung thư máu. Chị dừng lại xin chữ "An". Khi nét mực đen mềm mại hiện lên trên nền giấy đỏ, đó không chỉ là nghệ thuật thư pháp, mà là lời nguyện cầu duy nhất của người mẹ trẻ: sự bình an cho con trên hành trình giành giật sự sống còn dài đằng đẵng phía trước.

Phiên chợ đặc biệt này là tâm điểm của chuỗi hoạt động "Xuân sum vầy" do Bệnh viện K tổ chức, biến không gian vốn gắn liền với những ca trực căng thẳng thành một tiểu cảnh chợ quê ấm áp với mái tranh, nồi bánh chưng và đường hoa rực rỡ. Với quy mô 15 gian hàng, bao gồm 13 quầy trao quà, một quầy thư pháp và khu vực trà nước miễn phí, chương trình đã trao tận tay hơn 3.000 suất quà từ các nhà tài trợ đến bệnh nhân, người nhà và cả nhân viên y tế.

Theo PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K, sáng kiến này dựa trên quan điểm y khoa hiện đại về điều trị toàn diện. Ông nhấn mạnh rằng bên cạnh các phác đồ điều trị chuyên môn bằng thuốc hay phẫu thuật, sức khỏe tinh thần đóng vai trò then chốt trong khả năng phục hồi của người bệnh. Việc biến bệnh viện thành nơi có niềm vui và sự sẻ chia giúp bệnh nhân duy trì thái độ lạc quan, một yếu tố tâm lý quan trọng để họ vững vàng hơn trong cuộc chiến dài hơi với bệnh tật.

Nhiều người xin chữ "Phúc", chữ "An" với mong muốn năm mới được bình an, hạnh phúc. Ảnh: Thái Hà

Bệnh viện K hiện là cơ sở chuyên khoa ung bướu tuyến cuối của cả nước với ba cơ sở tại Hà Nội, tiếp nhận khoảng 2.000 lượt khám và điều trị mỗi ngày. Phần lớn trong số họ là các ca bệnh nặng, đòi hỏi phác đồ điều trị phức tạp và kéo dài. Để tiếp nối sự hỗ trợ này, sau phiên chợ, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động như "Bữa cơm Tất niên" và đặc biệt là "Chuyến xe yêu thương". Đối với những người bệnh xa quê, những chuyến xe miễn phí này không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng của sự chở che, đảm bảo rằng dù khó khăn đến đâu, đường về nhà đón Tết của họ vẫn luôn rộng mở.

Lê Nga