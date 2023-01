Chó sói săn rái cá Alaska

MỹCác nhà khoa học ghi nhận sau khi xóa sổ hươu, những con sói trên một hòn đảo xa xôi ở Alaska chuyển sang săn và ăn thịt rái cá như nguồn thức ăn chính.

Một con chó sói tìm kiếm cơ hội săn mồi ở bờ biển trên đảo Pleasant. Ảnh: Cơ quan Cá và Giải trí Alaska

Chó sói (Canis lupus) thường bắt rái cá từ vùng nước nông và mỏm đá dọc bờ biển trên đảo Pleasant rộng 52 km2 cách Juneau, Alaska, 65 km về phía tây. Đây là lần đầu tiên rái cá (Enhydra lutris) được ghi nhận như nguồn thức ăn chính của một động vật ăn thịt trên đất liền, theo nghiên cứu công bố hôm 23/1 trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

Đàn sói săn rái cá lần đầu tiên bơi tới hòn đảo và bắt đầu săn mồi vào năm 2013, khiến quần thể hươu trên đảo giảm mạnh. Tuy nhiên, sau khi tiêu diệt số lượng lớn hươu, chúng không rời đi. Các nhà nghiên cứu theo dõi đàn sói từ năm 2015 và cách chúng thích nghi để ăn thịt rái cá.

"Chó sói không chỉ ăn rái cá chết hoặc sắp chết, chúng rình rập, bắt, giết và kéo rái cá lên đất liền phía trên mực nước thủy triều để ăn thịt", đồng tác giả nghiên cứu Gretchen Roffler, nhà sinh vật học động vật hoang dã ở Cơ quan Cá và Giải trí Alaska, cho biết.

Để nghiên cứu thói quen ăn của đàn sói, các nhà khoa học gắn vòng cổ định vị cho một số thành viên trong đàn và thu thập 689 mẫu vật phân sói, nằm rải rác dọc theo đường bờ biển của hòn đảo. Thông qua phân tích ADN trong phân, nhóm nghiên cứu có thể xác định những con sói ăn gì. Từ năm 2015 đến 2020, lượng thịt hươu giảm từ 75% xuống 7% trong chế độ ăn của đàn sói. Ngược lại, lượng thịt rái cá tăng vọt từ 25% lên 57% trong cùng khung thời gian.

Dữ liệu vòng cổ định vị cũng xác nhận chó sói không rời đảo để săn mồi ở nơi khác và khi săn mồi, chúng đi săn ở bờ biển, ngoạm rái cá mất cảnh giác ở vùng nước nông hoặc phục kích khi con mồi nằm nghỉ trên mỏm đá trong lúc thủy triều thấp.

"Điều khiến tôi thực sự bất ngờ là rái cái trở thành con mồi chính của chó sói trên hòn đảo này. Việc ăn xác rái cá dạt vào bờ biển khá bình thường. Nhưng thực tế là chó sói ăn nhiều rái cá tới mức điều này trở thành mẫu hành vi phổ biến trong đàn sói và chúng học cách săn mồi rất nhanh", Roffler cho biết.

An Khang (Theo Live Science)