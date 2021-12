Chó sói mò vào trang trại tấn công bò

MỹĐàn chó sói giết chết một con bò ở bang Colorado, đánh dấu vụ tấn công đầu tiên nhằm vào gia súc trong hơn 70 năm.

Sói xám quay trở lại bang Colorado sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: Denver News

Hiệp hội người chăn gia súc Colorado (CCA) cho biết con bê cái nặng 227 kg bị chó sói tấn công và ăn thịt gần Walden, Newsweek đưa tin hôm 21/12.

Chó sói từng sinh sống khắp bang Colorado nhưng bị xóa sổ vào năm 1940 do xung đột với con người. Sau khi con người xuất hiện và săn bắt những động vật có vú lớn vốn là nguồn thức ăn của chó sói, loài vật này bắt đầu nhắm vào gia súc, theo Cơ quan công viên và động vật hoang dã Colorado (CPW).

Con chó sói đầu tiên quay trở lại bang Colorado năm 2019. Vào tháng 11/2020, chính quyền địa phương thông qua đạo luật tái du nhập chó sói ở bang. Từ sau đó, chương trình nhân giống được thành lập với con non đầu tiên chào đời vào tháng 6/2021. Đàn chó sói sinh sống ở vùng phía bắc bang Colorado.

Theo CCA, dù đây là tai nạn không may, sự việc cho thấy vấn đề cần xử lý trong chương trình tái du nhập, bao gồm phát triển biện pháp giảm thiểu xung đột và đền bù thiệt hại do chó sói gây ra. Một phát ngôn viên của CPW cho biết họ đã nhận được báo cáo về vụ tấn công và đang tích cực điều tra. Nếu nhà chức trách xác định sự việc do chó sói di cư tự nhiên vào bang gây ra, họ sẽ đền bù cho chủ đất.

Khôi phục quần thể chó sói ở Colorado sẽ giúp cải thiện hệ sinh thái tự nhiên và góp phần kiểm soát số lượng nai sừng tấm. Chó sói đang dần mở rộng địa bàn sang những khu vực khác của Mỹ. Ở vườn quốc gia Yellowstone, chương trình tái du nhập chó sói năm 1995 gặt hái thành công lớn khi loài vật này giúp khôi phục hệ sinh thái địa phương.

An Khang (Theo Newsweek)