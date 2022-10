Những chú chó robot Spot của công ty Boston Dynamics tiếp tục khiến người xem kinh ngạc khi nhảy đồng bộ theo bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc BTS.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016, Spot của Boston Dynamics là một mẫu robot tự động tiên tiến có khả năng chạy, nhảy, leo dốc, vượt chướng ngại vật, cầm nắm đồ vật và thậm chí là thực hiện các hoạt động thường ngày như mở cửa và mang hàng hóa. Với công nghệ không ngừng tiến bộ trong vài năm qua, những màn trình diễn của Spot cũng trở nên ấn tượng hơn.

Trong video gần đây nhất do Boston Dynamics chia sẻ, 7 chú chó robot Spot đã khoe vũ đạo trên nền nhạc Permission to Dance, một bản hit nổi tiếng của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, cũng bao gồm 7 thành viên.

Chó robot khoe 'vũ đạo' trên nền nhạc K-pop Chó robot Spot nhảy theo bài hát Permission to Dance của BTS. Video: Boston Dynamics

Ở phần mở đầu, một số robot lần lượt bước lên và bắt chước phần hát dạo của các thành viên, trong khi những con khác nhún nhảy làm nền phía sau. Khi tới điệp khúc, chúng bắt đầu một loạt các động tác đồng bộ và di chuyển theo nhiều đội hình khác nhau như thể chính chúng là nhóm nhạc nam. Video còn có sự xuất hiện của Atlas, một robot hình người 1,8 m cũng do Boston Dynamics phát triển.

Công ty Boston Dynamics có trụ sở tại Mỹ đã được hãng sản xuất ôtô Hyundai của Hàn Quốc mua lại phần lớn cổ phần vào năm ngoái với giá 1,1 tỷ USD. Video này được tạo ra với sự hợp tác của Hyundai Motor và BTS cho buổi hòa nhạc "Yet to Come" của họ ở Busan vào tháng 10, một sự kiện nhằm ủng hộ nỗ lực của Hàn Quốc trong cuộc chạy đua tổ chức hội chợ công nghệ thế giới World Expo vào năm 2030.

Đây không phải lần đầu tiên robot Spot "cover" vũ đạo của BTS. Vào tháng 6/2021, để đánh dấu cột mốc Hyundai mua lại Boston Dynamics, hãng cũng bắt tay với nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc để thực hiện một video nhảy trên nền nhạc IONIQ: I'm On It.

"Có rất nhiều thách thức xung quanh việc đưa tầm nhìn của biên đạo múa, người đã từng làm việc với các vũ công là con người, vào phần mềm của chúng tôi. Mọi thứ phải được tính toán trước và lên kịch bản chính xác. Robot có lợi thế hơn con người ở chỗ chúng rất dễ lặp lại động tác, nhưng chúng có nhược điểm là bạn phải dạy cho chúng từng chi tiết nhỏ. Chúng không có khả năng ứng biến", nhà sáng chế robot Eric Whitman tại Boston Dynamics cho biết đội của ông đã phải viết lại toàn bộ phần mềm để cải tiến khả năng nhảy của Spot.

Đoàn Dương (Theo Interesting Engineering/Mail)