Chó robot gây nhiễu nhà thông minh

Neo là mẫu robot bốn chân có khả năng gây nhiễu hoặc ngắt kết nối nhà thông minh bất kỳ, được Mỹ dùng để trấn áp tội phạm.

Theo 404Media, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã mua một chó robot có tên Neo, do Ghost Robotics phát triển và từng được đề cập tại Triển lãm An ninh Biên giới (BSE 2024) ở Texas hồi tháng 5. Neo là bản cải tiến của một chó robot khác có tên "Hệ thống mặt đất không người lái bốn chân (Q-UGV)".

Tuy vậy, hình ảnh về Neo hiện vẫn được giấu kín.

"Neo cho phép cảnh sát tạo ra một hệ thống tương tự việc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) nhằm vào các ngôi nhà tích hợp IoT của tội phạm", theo biên bản bài phát biểu tại BSE 2024 của Benjamine Huffman, Giám đốc Trung tâm đào tạo thực thi pháp luật liên bang (FLETC) thuộc DHS.

Mỹ dùng robot hình chó làm nhiễu loạn nhà thông minh Mẫu robot Q-UGV do Ghost Robotics chế tạo. Video: YouTube/Ghost Robotics

Thông tin từ biên bản cho thấy Neo có hình dáng chó bốn chân, phía trên thân và đầu trang bị một mảng ăng-ten được thiết kế để làm quá tải mạng gia đình tương tự một vụ tấn công DDoS. Wifi, mạng di động và các thiết bị phát sóng khác nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng sẽ bị vô hiệu hóa.

Ngoài loại bỏ việc kết nối các thiết bị thông minh, lực lượng thực thi pháp luật cũng có thể sử dụng Neo để giao tiếp với các đối tượng đang ẩn nấp trong nhà. "Neo có thể đi vào môi trường nguy hiểm, sau đó cung cấp thông tin bằng video và âm thanh cho cảnh sát trước khi hành động", Huffman cho biết.

Đây là lần đầu cảnh sát Mỹ đề cập đến việc sử dụng robot trang bị hệ thống phá sóng nhằm vô hiệu hóa nhà thông minh. Động thái này được cân nhắc từ 2021, sau vụ một nghi phạm ấu dâm ở Florida sử dụng camera chuông cửa có kết nối với smartphone để quan sát các đặc vụ FBI đang chuẩn bị khám xét nhà. Kẻ này đã nổ súng từ xa, giết chết hai đặc vụ kỳ cựu và làm bị thương ba người khác.

Bên cạnh Neo, DHS cũng xây dựng một hệ thống nhà thông minh dùng để đào tạo cho các sĩ quan, giúp họ biết được bên trong một smart home có những gì để đưa ra phương án xử lý. Theo Tom's Hardware, động thái mới của DHS cho thấy cách các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ bắt kịp với tiến bộ công nghệ.

Đại diện DHS và Ghost Robotics chưa đưa ra bình luận.

Một số mẫu chó robot khác cũng đã được Mỹ ứng dụng để trấn áp tội phạm. Hồi tháng 3, robot có tên Roscoe do Boston Dynamics phát triển được Cảnh sát bang Massachusetts sử dụng. Robot này sau đó bị nghi phạm bắn ba phát và không thể tiếp tục hoạt động. "Đây được xem là ví dụ về cách công nghệ đang được triển khai để giúp cảnh sát làm việc an toàn hơn trong tình huống nguy hiểm", đại diện cảnh sát bang Massachusetts nói với NBC10 khi đó.

Bảo Lâm