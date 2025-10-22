Các nhà phát triển tại New York giới thiệu mẫu chó robot gắn vòi phun nước có thể cứu hỏa ở khoảng cách xa, chịu nhiệt lên tới 270 độ C.

Sản phẩm chó robot được gọi là B2, cao 1 m, nặng khoảng 76 kg, có thể chạy với tốc độ gần 20 km/h trên mọi địa hình. Robot được gắn thiết bị phun nước áp lực cao, có thể dập lửa từ khoảng cách hơn 30 m, các nhà phát triển robot ở Long Island giới thiệu với NY Post ngày 21/10.

"Thứ này rất bền bỉ, có thể lao vào tòa nhà đang cháy một cách dễ dàng", Teddy Haggerty, nhà sáng lập công ty phần cứng công nghệ Robostore, nói. "Hiện chúng tôi đã chế tạo nguyên mẫu súng phun nước kết nối với xe cứu hỏa, nhờ đó robot có thể tiến vào các môi trường nguy hiểm cao".

"Mục đích chính là để nó làm thay con người ở những nơi không ai muốn đặt chân tới. Đây là một khẩu pháo nước biết chạy", ông Haggerty, có em họ làm lính cứu hỏa, nói thêm.

Chó robot chữa cháy trị giá 150.000 USD của Mỹ Chó robot B2 trình diễn cứu hỏa trước truyền thông ở New York, ngày 21/10. Video: NY Post

Chó robot B2, do công ty Unitree chế tạo và được Haggerty phát triển độc quyền tại Mỹ, dự kiến ra mắt thị trường Mỹ vào tháng 4/2026, với mức giá 150.000 USD.

Theo NY Post, B2 vẫn còn một số lỗi cần khắc phục, như áp lực nước mạnh có thể khiến robot ngã. Các nhà phát triển đang áp dụng công nghệ AI để thêm tính năng tự sửa lỗi. Trong buổi giới thiệu ngày 21/10, robot ngã khi phun nước trình diễn, nhưng sau đó tự đứng thẳng, ngồi xổm "như chó thật" và phát tiếng nói: "Ngồi thế này mới đúng".

Robot cũng được trang bị cảm biến hình ảnh nhiệt và các công nghệ lập bản đồ nhằm phát hiện vị trí người mắc kẹt trong hỏa hoạn. B2, có thể chịu được trọng lượng khoảng 90 kg, cũng có thể trang bị thêm tay robot, cảm biến âm thanh để phát hiện rò khí ga.

Chó robot B2 trình diễn cứu hỏa trước truyền thông ở New York, ngày 21/10. Ảnh: NYP

Trưởng phòng cứu hỏa Manorville, Chris Steel, bày tỏ hy vọng B2 có thể sớm hỗ trợ làm nhiệm vụ. "Ngày nay, hỏa hoạn thường lan nhanh và tỏa nhiệt lớn, đặc biệt là khi mọi người sạc pin lithium trong nhà", ông Steel nói. "Có một 'trợ thủ' như vậy giúp tôi không phải cử người vào tìm kiếm".

Quan chức thị trấn Riverhead Ken Rothwell, lính cứu hỏa 20 năm kinh nghiệm tại hạt Suffolk, cũng muốn triển khai B2 tại khu vực của mình.

"Thiết bị này có khả năng bảo vệ lính cứu hỏa tuyến đầu", ông Rothwell bày tỏ, chia sẻ kỳ vọng B2 được sản xuất tại một khu công nghiệp địa phương để thúc đẩy nền kinh tế khu vực.

Đức Trung (Theo NY Post, Washington Post)